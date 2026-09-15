Az orosz hírszerzéshez kötődő hackercsoportok és kiberbűnözői hálózatok a Claude mesterséges intelligencia (MI) eszközt használták fel arra, hogy fokozzák az ukrán és nyugati intézmények elleni műveleteiket – derül ki a Claude fejlesztője, az Anthropic jelentéséből.
Augusztusban lebegtette meg Traian Basescu román államfő, hogy a november 2-i elnökválasztás jelöltjei között egy ügynök is van, de csak most, alig két héttel a választás előtt nevezte meg. Hétfő este a Realitate hírtelevízióban azt állította, hogy az elnöki tisztségre pályázóVictor Ponta szociáldemokrata miniszterelnök a Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) ügynöke volt 1997 és 2001 között.