Basescu vádol, Tőkés lázad

Augusztusban lebegtette meg Traian Basescu román államfő, hogy a november 2-i elnökválasztás jelöltjei között egy ügynök is van, de csak most, alig két héttel a választás előtt nevezte meg. Hétfő este a Realitate hírtelevízióban azt állította, hogy az elnöki tisztségre pályázóVictor Ponta szociáldemokrata miniszterelnök a Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) ügynöke volt 1997 és 2001 között.