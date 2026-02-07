Kettő az egyben: Facebookon kínál állampolgársági és már magyar állampolgároknak választási regisztrációt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség

De miért kell ehhez egy magyarnak fordító? – firtatja a Demokratikus Koalíció, aminek a szépséghibája csak az, hogy Romániában az állampolgársági ügyintézéshez kell minden román nyelvű irat hivatalos fordítása, nem elég egy saját fordítás.