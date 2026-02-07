Kettő az egyben: Facebookon kínál állampolgársági és már magyar állampolgároknak választási regisztrációt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség

támogatás;DK;külhoni szavazatok;Dobrev Klára;

2026-02-07 19:36:00 CET

De miért kell ehhez egy magyarnak fordító? – firtatja a Demokratikus Koalíció, aminek a szépséghibája csak az, hogy Romániában az állampolgársági ügyintézéshez kell minden román nyelvű irat hivatalos fordítása, nem elég egy saját fordítás.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Romániai Magyar Demokrata Szövetség a Facebookon hirdet lehetőséget magyar állampolgárság igénylésére és már magyar állampolgároknak regisztrálásra a 2026. április 12-i parlamenti választásra. Az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezete ehhez ingyenes ügyintézést és fordítást is biztosít.

A DK azonnali magyarázatot vár az Orbán-kormánytól, miért kell tolmács a magyar állampolgárság megszerzéséhez vagy a választási regisztrációhoz. Hányan vannak a már a már közel félmillió határon túli között, akiknek a regisztrációhoz vagy az állampolgársági kérelemhez román-magyar fordításra volt szükségük? Dobrev Klára szerint amíg a teljes jobboldal hallgat és lapít az ügyben a Tiszától a Mi Hazánkig, a továbbra is kiáll amellett, hogy csakis azok dönthessenek az ország sorsáról, akik itt fizettek adót, hiszen ők viselik a következményeket: ők kerülgetik például a kátyúkat az utakon, és ők nem fognak orvosi időponthoz jutni. (A DK-elnök eszmefuttatásának a szépséghibája csak az, hogy Romániában az állampolgársági ügyintézéshez kell minden román nyelvű irat hivatalos fordítása, nem elég egy saját fordítás. Tolmácsról nincs szó – a szerk.)

Kocsis Éva, az ellenzéki párt regionális koordinátora is arról ír Facebook-bejegyzésében, hogy már 2025 szeptembere óta állampolgársági ügyintézésnek álcázott toborzást folytat az RMDSZ megyei szervezetei erdélyi településeken, amelyeken adatokat lehet frissíteni (válás vagy házasság esetén), a sikeres regisztráció érdekében a levélszavazásra. Eddig 12 ilyen alkalom ismert a párt bejegyzései alapján. Az RMDSZ által alapított Eurotrans Alapítvány és a Demokrácia Központok egyenként évi 250-400 millió forintot kapnak a Miniszterelnökségtől állampolgársági ügyintézésre, amit meglehetősen tágan értelmeznek, és a konzulátusokat kihagyva a folyamatból maguk gyűjtik be a levélszavazatokat. Négy magyar nagyvárosnyi regisztrálót már fel is vettek a névjegyzékbe: ez a szám minden bizonnyal még nőni is fog március 17-éig; ami akár öt mandátumot is hozhat a Fdesznek.

Az ellenzéki politikus az Átlátszó Erdély és az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom – Akciószociológiai Munkacsoport átfogó tanulmánya alapján említést tesz arról is, hogy az Orbán-kormány 2020-ban csak 826 millió eurót költött határon túli magyar ügyekre. Ennek 69 százaléka érkezett, ezen belül 60 százalék Kolozsvárra. Igaz, a város több országos lefedettségű intézmény központja, de kedvezményezett helyzete így is egyértelmű: a Székelyföldnek juttatott támogatások, ahol a romániai magyarok több mint fele él, három év kivételével egyszer sem érték el a húsz százalékot. A támogatások 40 százaléka vallási szervezetekhez, negyede a Sapientia Egyetemhez, több mint 80 millió euró pedig sportra jutott, messze megelőzve az egészségügy vagy a környezetvédelem vagy akár a szociális tevékenység támogatását. A falusi szervezetek mindössze 4 százalékkal részesültek, miközben az erdélyi magyarok több mint fele falvakban él. A tanulmány a támogatási rendszer több rendszerszintű hibáját is elemzi.