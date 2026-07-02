A kultúráért felelős államtitkár korábban az antik bútorokat szállíttatta el a minisztérium épületéből az Iparművészeti Múzeumba, hogy azok a köz javát szolgálják.
Saját bevallása szerint körön belülről jön, a magyar filmet pedig fel akarja szabadítani a politikai ráhatás alól.
A politikus egyelőre nem erősítette meg a lapértesülést.
Történt egyszer, nem is olyan régen, hogy Orbán Viktor azt találta nyilatkozni, hogy jövőre 17 milliárd forinttal többet fordítanak kultúrára. Volt nagy öröm, hiszen második országlása alatt évente 4-5 milliárd forinttal apadt a kulturális büdzsé, soha nem látott szegénységet hozva a szférára.