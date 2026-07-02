Nem találják Orbán tizenhétmilliárdját

Történt egyszer, nem is olyan régen, hogy Orbán Viktor azt találta nyilatkozni, hogy jövőre 17 milliárd forinttal többet fordítanak kultúrára. Volt nagy öröm, hiszen második országlása alatt évente 4-5 milliárd forinttal apadt a kulturális büdzsé, soha nem látott szegénységet hozva a szférára.