Szépművészeti Múzeum;festmények;Nagy Ervin;műtárgyak;elszállítás;kulturális államtitkár;Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium;

2026-07-02 15:42:00 CEST

Nagy Ervin visszavitette a Szépművészeti Múzeum festményeit, amelyek a kulturális tárcánál voltak

A kultúráért felelős államtitkár korábban az antik bútorokat szállíttatta el a minisztérium épületéből az Iparművészeti Múzeumba, hogy azok a köz javát szolgálják.