Az Örökségvédelmi Hivatal felállításával a kormány „országos hatáskörrel, egységes szakmai gyakorlattal és valódi döntési joggal” rendelkező intézmény alá vonná az örökségvédelmet. Ezt Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár jelentette be hivatalos Facebook-oldalán. A döntéssel valójában némiképp a 2012 előtti állapotokhoz nyúlnának vissza.
Egyes szakhatóóságok kihagyásával, kormánymegbízottak nyomják át a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokat, ami közé manapság minden ,,tyúkolnál" nagyobb projekt belekerülhet, az állam számára kedves magáncégek is.
Számosan aggódnak, hogy Győr emblematikus műemléke - a Rómer Flóris Múzeumnak több mint hatvan éve helyt adó Apátúr-ház - részben, vagy egészében más funkciót kap. Bár hivatalosan cáfolták az információkat, a múzeumban mégis a földszinti terek kiürítésére készülnek.