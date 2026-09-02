Aggódnak a győri múzeumért

Számosan aggódnak, hogy Győr emblematikus műemléke - a Rómer Flóris Múzeumnak több mint hatvan éve helyt adó Apátúr-ház - részben, vagy egészében más funkciót kap. Bár hivatalosan cáfolták az információkat, a múzeumban mégis a földszinti terek kiürítésére készülnek.