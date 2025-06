Megállíthatatlan sarlatánok – A terapeutákon csattan a kuruzslóknak szánt ostor

A tanácsadó pszichológusok akár egy évre is börtönbe kerülhetnek, ha egy elégedetlen páciens feljelenti őket, hála a február 15-től életbe lépett büntető törvénykönyv (Btk.) módosításának. Ennek célja a kuruzslás visszaszorítása lett volna, de úgy tűnik, a törvényalkotók a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötték. A pszichológusszakma forrong, miközben a ku­ruzslókat és a hatástalan szerek forgalmazóit valószínűleg nem sikerül megállítani – virágkorát éli a bizonyítottan hatástalan homeopátia és akupunktúra, a rákgyógyítónak mesélt gyógygomba és a lúgosító víz is. Százmilliós üzlet a betegek megtévesztése, és csak nagyon ritkán lesz büntetőügy egy esetből.