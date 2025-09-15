Választásra importált szavazók

Eddig több mint 80 ezer frissen honosított határon túli magyar állampolgár létesített magyarországi állandó lakcímet. Ezzel ők nemcsak országos listára, hanem egyéni jelöltekre is szavazhatnak a vasárnapi választáson. A névjegyzék ugyan csupán a választást megelőző második napig módosítható, akkor, ha a lakcímet legkésőbb a voksolást megelőző hetedik napig megszerezte valaki, ám az okmányirodák a szavazás napján is nyitva tartanak. Vagyis sokan épp április 6-án vehetik majd fel lakcímkártyájukat, hogy így az egyéni választókerületekben is voksolhassanak.