Választási csalás miatt meg kell ismételni Magyarföldön a korábbi időközi voksolást

2025-09-15 20:52:00 CEST

A Zala vármegyei településen a szeptember 7-i nyertes három nappal a megméretés előtt jelentkezett be egy ingatlanba, ahol gyorsan még nyolcan lakcímet létesítettek. Egy másik polgármester- és egyben képviselőjelöltnél szintén jelentősen nőtt a lakcímmel rendelkezők száma.

Tömeges betelepülés miatt meg kell ismételni a Magyarföldön szeptember 7-én tartott időközi önkormányzati választást, a törvénysértés miatt a rendőrségnek is átadják az iratokat – közölte hétfőn Mester László, a Zala Vármegyei Területi Választási Iroda vezetője. A területi választási bizottság jogerős döntését ismertetve közölte június vége és szeptember eleje között csaknem harmadával, 48-ról 66-ra emelkedett a településre állandó lakcímmel bejelentettek száma. A kistelepülésen négy polgármesterjelölt mérette meg magát, közülük a legtöbbet, 26 szavazatot a független Farkas Gábor kapta.

Mint kiderült, Farkas Gábor csak három nappal a választás előtt jelentkezett be magyarföldi lakcímre, egy olyan ingatlanba, ahol egyébként egy hónap alatt 3-ról 11-re nőtt a bejelentettek száma. Egy másik polgármester- és egyben képviselőjelölt, Tóth Zoltán lakcímén szintén jelentősen nőtt ez idő alatt a lakcímmel rendelkezők száma, egyről kilencre. A tavalyi önkormányzati választáson is hasonló tömeges betelepülést tapasztaltak Magyarföldön. Farkas Gábor akkor is polgármesterjelölt volt, és mindössze négy nappal a választás előtt létesített lakcímet a településen, egy hónappal később pedig már ismét Lentiben volt az állandó lakcíme. Mindezek miatt azonban akkor nem érkezett jogorvoslati kérelem.

A jogerős határozat szerint a magyarföldi időközi választás eredménye sérti a választás tisztaságát, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét előíró választási alapelveket, mert olyan polgárok szavazatait is tartalmazhatja, akik tömegesen, közvetlenül a választás előtt kifejezetten azért létesítettek lakcímet a településen, hogy szavazataikat a választási eredmény befolyásolása érdekében leadhassák.

Magyarföldön azért kellett időközi választást kiírni, mert a polgármesterrel együtt háromtagú képviselő-testületből két tag a feloszlás mellett döntött, így megszűnt az addigi polgármester, a pozíciót tavaly függetlenként elnyert Horváth Zsanett tisztsége is. A helyi választási bizottság múlt vasárnapi eredményt megállapító határozata ellen Gyöngy Ramóna, az egyik alulmaradt polgármesterjelölt nyújtott be fellebbezést. A döntés értelmében október 12-én kell megismételni az önkormányzati választást, és azon csak azok vehetnek részt ezen választóként, akik szeptember 7-e előtt már lakcímmel rendelkeztek a településen. Hasonló esetekre már a korábbi választásokon is akadt példa, nem csak kis településeken, tavaly júniusban Budapest, több kerületben is.