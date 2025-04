A rezsibiztos is csúsztat

A most épp a reaktiválódó rezsibiztos személyében megszólaló Fidesz-propaganda összemossa a nyugat-európai tőzsdei és lakossági energiaár-változást. Előbbi régóta, ellenállás nélkül "gyűrűzik be", utóbbiban akadtak nálunk is rezsiharcosabb államok.