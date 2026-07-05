XIV. Leó első komoly, a migrációt érintő gesztusa az olasz sziget temetőjében és a Porta d’Europa emlékműnél kapott különös hangsúlyt: az elhunytak emléke, a tengeri útvonal tragédiái és az uniós szigorítások egyszerre kerültek fókuszba, erkölcsi válaszra kényszerítve a döntéshozókat.
Mintegy kétszáz eritreai bevándorló demonstrált a dél-olaszországi Lampedusa szigetén csütörtökön az Európai Unió által előírt regisztráció ellen, vagyis az ujjlenyomatvétel ellen tiltakozva.
Ferenc pápa 2013 márciusi megválasztása óta mindig is következetesen kiállt a menekültek mellett. Rendre figyelmeztetett arra, keresztényi kötelesség segíteni a kirekesztetteknek, a társadalom peremére szorultaknak. Többször is hangoztatta: közös európai stratégiára van szükség a menekülthullám kezeléséhez. Vasárnapi felszólítása pedig, amelyben arra kéri a plébániákat, fogadjanak be egy menekültcsaládot, egyenesen forradalmi. A pápa élesen bírált minden a menekültekkel szembeni fal építését is. A pápa következetessége példa lehetne minden hazai szereplő számára.
A délolasz tengeren hétfőn történt hajószerencsétlenségben több mint kétszáz illegális bevándorló veszítette életét - számoltak be az olasz hatóságoknak a túlélők. Eddig 29 holttestet találtak meg, mindegyikük megfagyott a tengeren.
A lampedusai hajókatasztrófák miatt egyre nagyobb figyelem hárul a menekültek ügyére. Ugyanakkor a nyugati társadalmakban sokan úgy gondolják, már így is sok a bevándorló az adott országban, ne vegyen fel az állam több külföldit. Ezért ez a vita gyakran a jobboldali populista pártoknak kedvez, ami aggasztó jel a jövő májusi európai parlamenti választás előtt.