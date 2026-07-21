Hét éve ígéri Karácsony Gergely, előbb-utóbb úgynevezett szivacsváros lesz a Városháza parkból

A főváros megkapta az utolsó engedélyt is, de a főpolgármester szerint egyhamar nem kezdődhet a munka, modern és innovatív megoldások sora hever az asztalon.