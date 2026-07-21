A főváros megkapta az utolsó engedélyt is, de a főpolgármester szerint egyhamar nem kezdődhet a munka, modern és innovatív megoldások sora hever az asztalon.
Tegnap bemutatták a Puskás Ferenc Stadion átalakításának látványterveit. A 68 ezer férőhelyes arénában a regnáló rezsim elképzelései szerint 2020-ban Európa-bajnoki labdarúgó mérkőzéseket, máskor Bajnokok Ligája- és Európa Liga-döntőket bonyolítanának, a létesítmény alkalmas lesz nagyszabású koncertek rendezésére, emellett 20 egyéb olimpiai sportágat is kiszolgál majd.