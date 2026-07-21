Hét éve ígéri Karácsony Gergely, előbb-utóbb úgynevezett szivacsváros lesz a Városháza parkból

Budapest;fővárosi önkormányzat;engedélyezés;látványtervek;Városháza Park;

2026-07-21 14:43:00 CEST

A főváros megkapta az utolsó engedélyt is, de a főpolgármester szerint egyhamar nem kezdődhet a munka, modern és innovatív megoldások sora hever az asztalon.

„Megjött az utolsó engedély is, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a Belváros közepén” – írta a Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a belvárosban minden zöldfelület kincset ér, sőt, még többet: az életet, és ezért is nagy dolog, hogy a fővárosi kormányhivatal végre kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére. Hozzátette, hogy úgy látszik, ehhez is a kormányváltás kellett, és a hosszúra nyúlt engedélyeztetés ezennel lezárult, ráfordulhatnak a kiviteli tervekre. Budapest vezetője azért a városi zöld híveinek nagyon lelkesedését előre lehűtötte, egy ilyen park létrehozása ugyanis nem megy egyik napról a másikra, mert annak során modern, innovatív megoldások sorát alkalmazzák majd.

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7730 négyzetméternyi tervezett zöldfelület mellett 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat fog gondoskodni arról, hogy a végleges közpark a klímaváltozás kihívásai közepette is hosszú távon fenntartható és kellemes hely legyen,

köszönhetően a 80 Stockholm-módszerrel elültetett fának is, amelyek majd az árnyékot adják, a sok-sok évelőről nem is beszélve – hangsúlyozta Karácsony, aki a Városháza földszinti helyiségeinek átalakítása, megnyitása és átjárhatóvá tételét is ígéri, hogy legyenek ott kiülős kávézók, teraszok és vendéglátóegységek is. Szerinte ez több, mint közpark, a város új főtere lesz.

A főpolgármester elismerte, hogy hét éve, amikor először volt főpolgármester-jelölt egyik első ígérete volt a park létrehozása. – Egy létráról kellett bemutatnom a területet, mert csak úgy lehetett belesni az elzárt területre. Mert ezen a fájdalmasan zöldfelülethiányos területén a városnak évtizedekig hivatali parkoló állt, egy gödörszörny, ahol növény nem nagyon létezett. Hogy mi tartott hét évig? Nos, a tervezés, az egyeztetés, a párbeszéd, a közbeszerzés és a projekt-előkészítés általában is időigényes folyamat, amit eddig nem gyorsított az engedélyeztetés állami bürokráciája, és nem segítették a folyamatot a főváros kényszerű pénzügyi szabadságharcai az előző kormánnyal. Hiszen ahhoz, hogy mindebbe egyáltalán belekezdjünk, előbb a Városháza borzalmas állapotú homlokzatát és a hosszú évekig bezárt Merlint is rendbe kellett tenni – magyarázta Karácsony Gergely a parképítés elhúzódásának okait.

A költségekre Budapest vezetője nem tért ki, de a Népszava már idén februárban megírta, hogy csaknem nettó száz millió forinttal nőtt a tervezési költség egy februárban bejelentett szerződésmódosítás nyomán. Az eredeti megbízás összege nettó 246 millió forint forint volt, plusz a művezetésre számított 1,8 millió. Ez utóbbi nem változott, ám a tervezői díj jócskán – 98,9 millió forinttal – emelkedett, így a teljes összeg már 346,7 millió forint. Korábbi számítások szerint az alapprogram 4,2 milliárdból valósulhat meg, míg a Bárczy és Gerlóczy utcai térsor és a Ratskeller felújítása, a keresztfolyosó kialakítása és a homlokzati zöldítés és kolonnád megvalósításához további 1,6 milliárd forintra lenne szükség. Mindez a tervezés drágulása miatt aligha tartható. Ráadásul EU-s források sem használhatók erre.