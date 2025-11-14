Úgy tűnik, csak fedősztori volt, hogy Szijjártó Péter a bevándorlás miatt megy Szófiába, valójában az orosz Lukoil bolgár leányvállalatának felvásárlásáról tárgyalt

felvásárlás;Bulgária;Szijjártó Péter;MOL;Lukoil;amerikai szankciók;Leányvállalat;

2025-11-14 23:09:00 CET

Az amerikai és brit szankciók miatt az orosz kőolajóriás már októberben jelezte, hogy megszabadulna külföldi érdekeltségeitől.

Szijjártó Péter nem a migrációs paktum miatt mehetett csütörtökön Bulgária fővárosába, Szófiába, hanem a Lukoil-vállalat megvásárlásáról tárgyalt – idézi a hvg a bolgár sajtóban megszellőztetett információkat.

Bár a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Bulgáriában tárgyalt Rumen Radev államfővel és új európai migrációellenes szövetségről posztolt a Facebook-oldalán, a szófiai elnöki hivatal közleményében nem szerepel ilyen együttműködés, az viszont újra téma volt, hogy a Mol felvásárolja a Lukoil bolgár leányvállalatát.

A Mediapool bolgár portál arra hívja fel a figyelmet, hogy a Szijjártó Péter által emlegetett migrációllenes szövetségről bolgár szándéknyilatkozat nem jelent meg. Az elnöki hivatal oldalán olvasható közlemény szerint Szijjártó Péter arról tárgyalt Rumen Radevvel, hogy „közös uniós fellépésre van szükség Európa versenyképességének, valamint az unió társadalmi és gazdasági stabilitásának megerősítése” érdekében. Ez lehet virágnyelven a Mol–Lukoil-üzlet, főleg, hogy egy éve Szijjártó Péter már járt Romániában és Bulgáriában, Orbán Viktor pedig, tavaly decemberi sajtótájékoztatóján arról beszélt, „sikerült rábeszélni bolgár barátait”, álljanak el az orosz földgáz tranzitjának leállításáról szóló terveiktől, és segítsék Magyarország gázellátását. A miniszterelnök egy éve megemlítette: a Mol már tett ajánlatot a Lukoil leányvállalatának felvásárlására.

Amint arról lapunk is beszámolt, 2025 október végi közleményében a Lukoil jelezte, hogy mivel több állam korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalat és leányvállalatai ellen, nemzetközi eszközeit el kívánja adni, a potenciális vásárlók ajánlatainak elbírálása megkezdődött. Ennek az oka, hogy az Egyesült Államok felvette a két vezető orosz kőolajtársaságot, a Rosznyeftyet és a Lukoilt, valamint e cégek 34 leányvállalatát szankciós listájára. Korábban az Egyesült Királyság is büntetőintézkedésekkel sújtotta a két vállalatot.