Kimenekítették az egyik orosz pilótát - Putyin bekeményít

A kedden lelőtt Szu–24 egyik pilótáját kimenekítette a szír hadsereg. A másik is szerencsésen földet ért, de őt brutálisan meggyilkolták. Oroszország a vadászgép kilövése után a szíriai partokhoz küldi egyik legnagyobb cirkálóját annak érdekében, hogy növeljék harci repülőik védelmét. Az orosz bázisokra SZ-400-as föld-levegő rakétarendszert telepítenek, a bombázók pedig ezentúl vadászgép kíséretet is kapnak a bevetéseik során. A két ország viszonya már az orosz gép keddi lelövése előtt is feszült volt. Ankara ugyanis azzal vádolta Moszkvát, hogy nem védi, sőt, támadásokat intéz a szíriai türkmén kisebbség tagjaival szemben.