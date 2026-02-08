Történelmi havas dobogó

Fantasztikus sporttörténelmi diadalt ért el Miklós Edit, aki a női alpesi sízők világkupa-sorozatának szombati, St. Moritz-i lesiklóversenyén harmadik lett, megelőzve többek között a szakági éllovas Lindsey Vonnt, és az összetettet vezető Tina Mazét is. Ugyanakkor tegnap kiesett a vasárnapi szuper-óriásműlesiklásban a női alpesi sízők világkupa-sorozatába tartozó St. Moritz-i versenyen.