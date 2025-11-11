Az uniós tagországok illetékes miniszterei azért utaznak Ukrajnába, hogy szomszédunk leendő EU-tagságának támogatása mellett megtalálják az ellenszerét Orbán Viktor vétójának.
Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben szombaton - közölte Volodimir Zelenszkij a Telegramon.
Az oroszellenességéről ismert Irina Fariont a háza közelében lőtték fejbe péntek este, és a kórházba szállítás után hunyt el. Az elkövetőt a rendőrség és a titkosszolgálat emberei keresik.
Zaporizzsja régióban két ember megsebesült, őket kórházba szállították.
Az agresszor polgári célpontokat támadott, a keddre virradóra indított támadásoknak, amelyek Herszont is érték, eddig kért halálos áldozata is van.
A volt brit miniszterelnök történelmi nevén Lemberg városában ünnepélyes keretek között vehette át a tiszteletbeli diplomát.
A keddi volt a legnagyobb orosz támadás az érintett régió ellen a háború kitörése óta.
A város polgármestere szerint ez volt a megszállás óta történt legsokkolóbb támadás.
Andrzej Duda lengyel elnök Lvivben kiállt Ukrajna EU-csatlakozása és területi egységének megvédése mellett, amelyhez NATO-támogatásra is szükség van.
Zaporizzsja megyében meghalt egy újszülött csecsemő is, miután rakéta talált el egy szülészeti osztályt.
Hatot lőttek ki az oroszok, közülük kettőt elfogott az ukrán légvédelem.