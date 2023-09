nepszava.hu;

egyetem;támogatás;Ukrajna;háború;Boris Johnson;díszdoktori cím;Lviv;

2023-09-09 22:55:00

Díszdoktorrá fogadta Boris Johnsont a több mint három évszázados lvivi egyetem

A volt brit miniszterelnök történelmi nevén Lemberg városában ünnepélyes keretek között vehette át a tiszteletbeli diplomát.

A Lviv Állami Egyetem, teljes nevén Ivan Franko Nemzeti Egyetem díszdoktorrá fogadta Boris Johnsont volt brit kormányfőt szombaton – írja a Sky News. Ukrajna legrégebbi egyetemét 1661-ben alapította II. János Kázmér lengyel király akkori nevén Lwówban, de a város a későbbiekben Lemberg néven vált ismertté.

Boris Johnson miniszterelnöksége alatt és azóta is Nagy-Britannia egyik legelkötelezettebb támogatója Ukrajna harcának de nem csak szavakban, hanem modern fegyverzettel. Most szombaton pompázatos, ünnepélyes keretek között vehette át a 362 éves felsőoktatási intézményben a „Doctor Honoris Causa of the Ivan Franko National University of Lviv” megtisztelő címet, amelyet jellemzően olyan személyeknek adományozzák, akiknek nincs előzetes kapcsolatuk az odaítélő akadémiai intézménnyel.

Boris Johnsont az Oroszország által több mint másfél évvel ezelőtt megtámadott országban Ukrajna nagy barátjaként emlegetik az orosz-ukrán háború 2022. február 24-i kitötörése, az orosz agresszió megindítása óta. A Covid-járvány idején tartott kormányzati „bulikba” és az azokat követő magyarázkodásokba belebukott miniszterelnök akkor még Downing Street 10. lakója volt, számos alkalommal személyesen is Kijevbe utazott, hogy támogatásáról biztosítsa Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.