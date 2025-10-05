Véreskezű kortársunk

Az ausztrál Justin Kurzel az ír-német Michael Fassbender és a francia Marion Cotillard főszereplésével vitte filmre Shakespeare legvéresebb tragédiáját, a Macbethet. A skót királydráma se nem történelmi, se nem mai, hanem időtlen történet a gátlástalan hatalomvágyról és a gyilkos félelemről.