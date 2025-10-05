Liszka József egymás után megjelenő, tépelődő kisesszéi szellemi és erkölcsi, értelmi és érzelmi megközelítései kelet-közép-európai indulatainknak és hiteinknek, hiedelmeinknek és sérelmeinknek. Mítoszrombolás.
Az állandó változás és ismétlődés körül forog Szikszai Rémusz rendezése Tatabányán. A Macbeth sok mindent elmond a lélekről, de a hatalom természetrajzáról még inkább.
Az ausztrál Justin Kurzel az ír-német Michael Fassbender és a francia Marion Cotillard főszereplésével vitte filmre Shakespeare legvéresebb tragédiáját, a Macbethet. A skót királydráma se nem történelmi, se nem mai, hanem időtlen történet a gátlástalan hatalomvágyról és a gyilkos félelemről.