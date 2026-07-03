Ügynökakták - 2018-ig titkolják, mi van a mágnesszalagokon

A jövő évi választásokig már biztosan nem fognak hozzá a történészek a mágnesszalagokon tárolt kommunista titkosszolgálati múlt feltárásához. A kormány ugyanis 2018. júniusig adott határidőt a Nemzeti Emlékezés Bizottságának (NEB) koordinálni a katonai és polgári titkosszolgálatokat abban, hogy felülvizsgálják: pontosan mely adatállományok titkosítását lehet feloldani és átadni az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) kutatásra.