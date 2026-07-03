A Tisza-kormány a honlapján ismertetett dokumentum szándékai szerint az 1990-es rendszerváltás ígéretét teljesíti be. A cél, hogy október 22-én nyilvánosságra hozzanak minden olyan dokumentumot, amelynek titkossága ma már nem indokolható. A társadalmi egyeztetésre nyolc nap áll rendelkezésre.
A napokban lelepleződött az a nő, aki „Krisztina” néven jelentett a ’80-as években alternatív zenészekről. Ma is csak azt tudni: az elvtársak féltek a művészettől.
A jövő évi választásokig már biztosan nem fognak hozzá a történészek a mágnesszalagokon tárolt kommunista titkosszolgálati múlt feltárásához. A kormány ugyanis 2018. júniusig adott határidőt a Nemzeti Emlékezés Bizottságának (NEB) koordinálni a katonai és polgári titkosszolgálatokat abban, hogy felülvizsgálják: pontosan mely adatállományok titkosítását lehet feloldani és átadni az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) kutatásra.
Számos kérdést vet föl, ha mindenféle háttérinformáció nélkül közzéteszik azoknak a nevét, akik az állambiztonsági mágnesszalagokon szerepelnek – jelentette ki a Magyar Hírlapnak Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB) tagja annak kapcsán, hogy a testület lezárta a mágnesszalagok vizsgálatát.
Az állambiztonsági mágnesszalagokon megőrzött adatállomány nem csak ügynökneveket tartalmaz, így részben több, részben kevesebb mint egy ügynöklista - mondta a Nemzeti Emlékezet Bizottság (NEB) elnöke egy tévéműsorban.