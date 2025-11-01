A budapesti szerb nagykövetség előtt demonstrálnak az újvidéki megemlékezés előtt a határról visszafordított magyar diákok

demonstráció;Újvidék;magyar diákok;szerb nagykövetség;

16 perces néma gyertyagyújtást tartanak a 16 újvidéki áldozat emlékére.

Mint előzőleg lapunk is beszámolt róla, nemzetbiztonsági kockázatnak minősítettek a szerb határőrök egy csoport magyar diákot, akik az újvidéki vasútállomás 16 fő halálával végződő tragédiájának egy éves évfordulója alkalmából csatlakoztak volna a szerbiai egyetemisták megemlékezéséhez. A nagyjából 30 fős csapatból 19 embert nem engedtek be az országba, s tették mindezt mintegy három órás várakoztatás és megalázó bánásmód mellett, egy sor eszközüket - walkie talkie-kat, matricákat, kitűzőket - elvették, két lányt pedig fehérneműre is vetkőztettek.

Az ügyben érintett Hallgatói Szakszervezet közleményt adott ki az ügyben a Facebookon. „Az újvidéki tragédia első évfordulóján Újvidékre tartott a Hallgatói Szakszervezet egy - körülbelül harminc fős - önszerveződő magyar csapattal, hogy szolidaritást vállaljon Szerbia egy éve tüntető diákságával, és békés megemlékezésen hajtson fejet a szerb hatóságok korrupciójának 16 áldozata előtt. Ebben az ördögi tervünkben azonban a bátor szerb határőrök megakadályoztak bennünket - a szolidaritási delegáció 11 tagja jutott csak be az országba, a többieket hosszas tortúra után visszafordították a határtól, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelentünk” – hangzik a közlemény.

A hallgatói szervezet ezt követően bejelentette, hogy ma este 19:30-tól gyülekeznek a szerb nagykövetség Dózsa György utcai épülete előtt, hogy 16 perces néma gyertyagyújtással emlékezzenek meg az újvidéki tragédia 16 áldozatáról 19:52 és 20:08 között, ami pontosan egybeesik a szerbiai megemlékezés idejével.

A történtek után a magyar külügy annyit közölt, hogy hozzájuk nem érkezett bejelentés az ügyben.