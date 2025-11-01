Szerbia;megemlékezés;magyar diákok;határőrök;Külgazdasági és Külügyminisztérium;magyar-szerb határ;

2025-11-01 19:30:00 CET

A Szijjártó-féle külügy azt állítja, nem érkezett panasz, miután szerb határőrök vegzálták a magyar diákokat

Elmaradt az Európai Unióval és Ukrajnával szemben megszokott kemény retorika.