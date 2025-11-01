A Szijjártó-féle külügy azt állítja, nem érkezett panasz, miután szerb határőrök vegzálták a magyar diákokat

A Szijjártó Péter vezette külügytől elmaradt a heves reakció azzal kapcsolatban, hogy szerb határőrök órákon keresztül vegzáltak és nemzetbiztonsági kockázatnak minősítettek magyar diákokat, két lányt pedig fehérneműre is vetkőztettek.
A 24.hu azt követően kereste meg a tárcát, hogy kiderült, magyar diákok egy csoportját - akik az újvidéki vasútállomás 16 fő halálával járó tragédiájának egyéves évfordulójára megemlékezve érkeztek volna a balkáni országba, szolidarítva a szerb egyetemisták szervezte demonstrációval - nem engedték be az országba, bármiféle bizonyíték nélkül nemzetbiztonsági kockázatnak nevezve őket. Tették mindezt úgy, hogy a magyar diákokat elmondásuk szerint 3 órán keresztül várakoztatták, walkie talkie-kat, matricákat, kitűzőket vettek el tőlük indoklás nélkül, voltak, akiknek a telefonszámát kérték el, két lányt pedig levetkőztettek fehérneműig. Mindezek után a 30 fős csoportból csak 11-et engedtek be az országba és akik korábban már jártak Szerbiában, azokat kivétel nélkül elutasították.
Paczolay Máté külügyi szóvivő a lap megkeresésére annyit közölt: „Sem a szabadkai főkonzulátusunkra, sem a belgrádi nagykövetségünkre, illetve a Külügyminisztériumhoz sem érkezett semmilyen panaszbejelentés magyar állampolgárok részéről. A szerb hatóságok szintén nem tettek bejelentést az irányunkba. Amennyiben bejelentés érkezik bármely fél részéről, természetesen megtesszük a szükséges lépéseket."