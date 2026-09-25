Az Okosjárat nevű új magyar fejlesztés használatával már a kisebb települések buszjáratai is megjelenhetnek a Google Térkép útvonaltervező rendszerében. Nincs szükség egy külön alkalmazás letöltésére ahhoz, hogy megtervezhessük az utazásunkat, és percre pontosan lássuk, mikor érkezik meg a járatunk.
Az új technológia a nemzetközi piacon is megállja a helyét - állítja Porkoláb Imre védelmi innovációért felelős miniszteri biztos.
A kód ismeretében már hatékonyan lehet gyógyszert is fejleszteni a világszerte 278 ezer embert megfertőző kórokozó ellen.
Magyar fejlesztésű szoftvert használnak a Harvey hurrikán okozta károk felmérésénél Texasban. A DOTO System nevű új, komplex programcsomag a katasztrófa utáni kárfelmérést és a helyreállítás tervezési folyamatát rövidíti meg: a korábban szokásos 36-60 napról akár 30 percre, vagy még kevesebbre.