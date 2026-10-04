Búslakodhattunk, hogy megint megtépett a balsors. Vesztettünk. Igazságtalanul. Idehaza kikaptunk 1-0-ra Ukrajnától. Pedig jobbak voltunk. De más miatt kellene igazán búslakodnunk. Sőt, inkább szégyenkeznünk. Ha még képesek vagyunk rá.
A románok azt állítják, hogy Nagy-Magyarországot ábrázolni revizionizmust jelent, az UEFA szerint is tilos, ráadásul gyűlöletre és és erőszakra uszíthat.
Csányi Sándor MLSZ-elnöknek sikerülhetett meggyőznie az UEFA illetékeseit.
A románok feröeri győzelme egyértelművé tette, hogy tét nélküli „sörmeccs” lett a magyar futballválogatott görögországi fellépéséből. A kapott négy gól bosszantó, ugyanakkor senki sem foglalkozik majd vele, ha a mieink kijutnak az Európa-bajnokságra. Ahogy Gera Zoltán fogalmazott, a reménykedés napjai következnek.
A jelek szerint Bernd Storck, a magyar futballválogatott német szövetségi kapitánya meghajolt a szurkolói akarat előtt, és bő keretében helyet adott Böde Dánielnek.