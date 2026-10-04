Csoda, hogy még él a remény

A románok feröeri győzelme egyértelművé tette, hogy tét nélküli „sörmeccs” lett a magyar futballválogatott görögországi fellépéséből. A kapott négy gól bosszantó, ugyanakkor senki sem foglalkozik majd vele, ha a mieink kijutnak az Európa-bajnokságra. Ahogy Gera Zoltán fogalmazott, a reménykedés napjai következnek.