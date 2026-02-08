Eltűnt egy magyar hegymászó az olaszországi Monte Rosán

Az olasz hatóságok a magyar konzulátus közreműködésével szerdán teljes erővel a magyar hegymászó keresésére indultak. Győrffy Ákos a tervek szerint április 8-án indulna útnak, hogy oxigénpalack nélkül megmássza a világ harmadik legmagasabb hegycsúcsát, a 8586 méter magas Kancsendzöngát. Az alaptáborig vele tartana a hegyen 10 éve eltűnt Kiss Péter hegymászó édesapja és testvére is.