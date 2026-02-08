Esélyük sem volt a túlélésre.
Győrffy Ákost hozzátartozói az olasz hatóságokkal együtt keresték, a műveletbe még svájci rendőrök is bekapcsolódtak. A hegymászó a tervek szerint április 8-án útnak indult volna, hogy oxigénpalack nélkül megmássza a világ harmadik legmagasabb hegycsúcsát, a 8586 méter magas Kancsendzöngát. Győrffy Ákos tavaly első magyarként 7134 méterről síelt le az Ibn Szína csúcsáról.
Klein Dávid hegymászó ismét megkísérli oxigénpalack nélkül megmászni a Mount Everestet, a SPAR Everest Expedíció április 6-án indul és várhatóan május végén ér véget - jelentették be az expedíciót beharangozó szerdai budapesti sajtótájékoztatón.