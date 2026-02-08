400 métert zuhantak a halálba a magyar hegymászók, akiket pénteken sodort el egy lavina a Magas-Tátrában

lavina;haláleset;Magas-Tátra;magyar hegymászók;

Esélyük sem volt a túlélésre.

Két tapasztalt magyar hegymászó, egy 37 és egy 38 éves férfi vesztette életét, amikor pénteken a Magas-Tátrában a a Csorba-tótól néhány kilométerre lévő Tupá hegycsúcs alatt elsodorta őket egy lavina. Bár a balesetük szemtanúi azonnal próbáltak segíteni, értesítették a hegyimentőket is, az életüket már nem menthették meg. Egyikük olyan súlyosan megsebesült, hogy esélye sem volt a túlélésre, azonnal meghalt, a társát próbálták ugyan újraéleszteni, de már nem tudtak segíteni rajta – számolt be az RTL Híradó.

Mint lapunk is megírta, az eperjesi (Presov) kerületi rendőrség közlése szerint a lavina pénteken délelőtt tizenegy óra körül zúdult le

A budapesti hegymászók a tragédia előtt éppen a csúcs alatti szakaszon, egy hőmezőn akartak átkelni. „A hómező közepén megindult alattuk a lavina, az első mászó tulajdonképpen magával rántotta a társát”– mondta a szlovák mentőegység egyik tagja az RTL Híradónak. A hegyimentők tájékoztatása szerint a lavina szemtanúinak sikerült megtalálni és kiásni mindkét férfit. „Az egyik körülbelül egy méterre volt betemetve, a másik felett mintegy 80 centiméter nehéz, vizes hó volt. Mentőhelikoptert hívtak, de a rossz idő miatt végül gyalog kellett felmenniük értük. A 37, illetve 38 éves magyar férfi hegymászó-oktató volt, egy budapesti egyesületben tanítottak.

Szlankó Zoltán hegymászó-oktató szerint az áldozatokon a felkészültségük sem segíthetett. „A lavinamegelőzési próbák, amelyeket egyébként alapfokon minden téli hegymászónak tudnia kell, itt már nem nagyon működnek, mert ők úgynevezett vegyes terepen voltak, ami szikla, jég és hó vegyesen” – magyarázta a szakértő. Őt magát is sodorta már el lavina, a mostani tragédia pedig megviselte, futólag ismerte az egyik áldozatot. „Nem az a kérdés ilyenkor, hogy minek ment oda. Ők tényleg szerették és élték az életüket, és egy olyan tevékenység közben fogta meg őket a hegy, amit szerettek, amit élveztek, amiért éltek” – mondta Szlankó Zoltán.

Az RTL Híradó szerint idén télen kevesebb hó esett Szlovákiában, mint amennyi szokott, de a lavinariasztások egészen májusig érvényben maradhatnak.