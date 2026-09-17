Hegedűs Zsolt lapunk kérdésére, hogy akkor mi lesz 2026-tal, hiszen a választási vállalás évente 500 milliárd forintról szólt, azt válaszolta: „azt mondtuk, hogy minden teljes finanszírozási évben."
A hivatalos nyugtatgatások ellenére a munkaerőhiány miatt válsághelyzet alakult ki a szívbetegek ellátásában.
A román hatóságok egyelőre letettek arról, hogy Magyarországra szállítsák a múlt heti bukaresti tűzvész néhány sérültjét - értesült az MTI a sérültek külföldi gyógykezelését szervező munkacsoporthoz közel álló, neve elhallgatását kérő forrásból vasárnap.