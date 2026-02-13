Alapos vizsgálat a Merényi pszichiátriáján

Megelőzhetőek lennének a budapesti Merényi kórház pszichiátriai központjában múlt héten bekövetkezett tragikus esetek, ehhez azonban fejlesztésekre lenne szükség - hangsúlyozta a Magyar Pszichiátriai Társaság. A jelenlegi finanszírozási rendszer nem biztosítja a kórházak biztonságos fenntartását, a körülményekért és a tragédiákért az állam is felelős. Az egészségügyi államtitkárság átfogó vizsgálatot rendelt el, a Merényi fejlesztésére tavasszal kerülhet sor.