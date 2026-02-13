Megszólalt a Magyar Orvosi Kamara elnöke, szerinte nem egy mágusnak kellene vezetnie a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet

pszichiátria;Magyar Orvosi Kamara;Nyírő Gyula Kórház;Magyar Pszichiátriai Társaság;Álmos Péter;Magyar Orvosok Szakszervezete;

2026-02-13 20:36:00 CET

Ez az Orbán-kormány számára eddig nem tűnik egyértelműnek.

Az állami pszichiátriai ellátás akut, azonnali beavatkozást igénylő és a krónikus, két évtizede mélyülő súlyos problémáiról tartott belső megbeszélést száz pszichiáter hétfőn este - nyilatkozta Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a Telexnek.

Álmos Péter tájékoztatása szerint két, azonnal orvosolandó problémát azonosítottak:

A pszichiáterek elvárása, hogy Ézsi Robint azonnal menesszék a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (Nyírő OPAI) főigazgatói pozíciójából.

A munkakörülmények javításával, akár külső szerződők bevonásával szintén azonnal meg kell oldania a kormánynak, hogy ne lehessen olyan pszichiátriai osztály a fővárosban, ahol nem pszichiáter szakorvosok ügyelnek.

Álmos Péter szerint ugyanis jelenleg ez a helyzet, ami, mint felhívta a figyelmet, veszélyezteti a betegbiztonságot és a betegek jogait is. A Magyar Orvosi Kamara elnöke rögzítette: „A helyzet nyugvópontra akkor juthat, ha a kritikus helyzetben lévő országos szakintézmény élére új, a szakmából érkező, megbízott vezetőt jelölnek ki, amíg le nem zajlik egy korrekt pályázati folyamat.” Miközben a Nyírőt tömegesen hagyják ott a szakorvosok és más alkalmazottak, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) „cinikusan azt nyilatkozza, hogy az nem kitétel egyik kórházigazgatónál sem, hogy a szakmából jöjjön” - jelezte a kamarai elnök.

Szerdán lapunk is megírta, hogy a Nyírőt 2024 óta vezető, üzemorvos végzettségű Ézsi Robin korábban a Nimród Életbölcseleti Akadémián tevékenykedett, amelynek védjegyét is ő maga jegyezte be 2009-ben. A Magyar Hírlap akkori cikke szerint „az asztrológia, a mágia, a transzperszonális pszichológia és az anatómia segítségével olyan tudást nyújt a diákoknak, amellyel magasabb szintre juthatnak az életvezetés és az önismeret” területén. Ézsi Robin a lapnak akkor azt mondta: – Az akadémiára bárki jelentkezhet, aki elmúlt tizennyolc éves. A felvétel feltétele egy néhány perces alkalmassági beszélgetés, amelyből kiderül, hogy a leendő diák mennyire nyitott egy magasabb szintű tudás befogadására. A Nimród Életbölcseleti Akadémia előtt Ézsi Robin a MANTRA szabadegyetemmel, egy „alternatív gondolkodást tanító” intézménnyel volt kapcsolatban, ahol asztrológiát, ezoterikát, számmisztikát és extrapszichológiát tanítottak. Az OKFŐ nyilvántartása szerint az általános orvosi kart Ézsi Robin 1998-ban végezte el, üzemorvos pedig 2014-ben lett, vagyis mágus tevékenysége a kettő közötti időszakra datálható.

Álmos Péter elmondta, az olyan országos intézeteket, mint a Nyírő OPAI, egytől egyig az adott szakma képviselői vezetik. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetet pulmonológus, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetet kardiológus, az Országos Onkológiai Intézetet pedig onkológus vezeti, úgyhogy „sehol sem üzemorvos a vezető” - jelezte a MOK elnöke. Ez azért van így - tette hozzá -, mert „ezek módszertani központok is, tehát ezek felelősek azért, hogy a szakma utánpótlását biztosítsák, vagy hogy – normál esetben – az irányelvek készítésében oroszlánrészt vállaljanak”. Ennek megfelelően az, hogy a Nyírő OPAI-t olyasvalaki vezeti, aki „alapvetően nem érti, hogyan működik a pszichiátria, olyan utasításokat ad, ami szembemegy egy pszichiátriai intézet működési elveivel”, szimplán lehetetlenné teszi, hogy módszertani központként működjön az intézmény - magyarázta a kamarai elnök.

Álmos Péter szerint a kollektíva és a betegek iránt érzett felelősségvállalás is megkövetelné, hogy levonják a megfelelő következtetéseket abból, hogy folyamatosan távoznak az alkalmazottak a Nyírőből Ézsi Robin főigazgatósága óta. A Nyírő OPAI válságára sem a kórházi főigazgatóságtól, sem az államtitkárságtól nem érkezett eddig megfelelő válasz, helyette „létszámstopot próbálnak elrendelni, hogy az OPAI-ból ne mehessenek át más kórházba dolgozni a kollégák”, és a szőnyeg alá akarják söpörni a problémát az átvezénylésekkel - magyarázta, megjegyezve, az átvezénylések azért sem jelentenek megoldást, mert az egész budapesti pszichiátriai ellátás súlyos problémákkal küzd, van olyan fővárosi osztály például, ahol „nem pszichiáter szakorvosok ügyelnek, hanem belgyógyászok, fül-orr-gégészek.” Mindez a betegbiztonságot, a betegek jogait veszélyezteti.

A MOK elnöke esetleges nyomásgyakorlási módszereket is megpendített, például a budapesti pszichiáterek felmondhatják az önként vállalt többletmunkát, ami azt eredményezheti, hogy nem fogja tudni megoldani az ügyeleti ellátást az OKFŐ, ha pedig még durvább munkaszervezési eszközökhöz nyúlnak, akkor tömeges felmondások lesznek.

Wernigg Róbert, a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) elnöke a Telexnek elmondta, január vége óta már többször tárgyaltak a kórházi főigazgatósággal, ezek azonban mindössze odáig jutottak el, hogy a lehetséges együttműködés kereteiről beszéljenek, aztán megszakították a párbeszédet. Mint közölte, az elnökségből többen is részt vettek megfigyelőként a hétfői, magyar pszichiáterek között zajlott megbeszélésen, ezen tettek szakmai észrevételeket is, amelyek „arra irányultak, hogy a szakma egységét, a betegeink érdekeinek, a szakmánk érdekének a képviseletét mindenkor szem előtt kell tartani”.

A Magyar Orvosok Szakszervezete közleményében a Nyírő Gyula Kórház összeomlására figyelmeztetett. „A munkáltatóval folyó tárgyalások jelenleg »zátonyra futottak«, így a konfliktus tovább éleződött” - jelezték, kiemelve, a jelenlegi gyakorlat miatt az orvosok jelentékeny része elvándorol, a maradó pszichiáterek munkaterhei pedig „elviselhetetlen mértékben nőttek, és ez a betegbiztonságra is veszélyt jelent”. Az összeomlás elkerülése érdekében gyökeres változásokra van szükség - szögezte le a szakszervezet.

Álmos Péter hangsúlyozta, „ami Budapesten látszik, az a kisebb kórházakban már régóta zajlik,” vagyis az állami pszichiátriai ellátás válsága az egész országot érinti. „Egyre kevesebb pszichiáter látja el a betegeket, egyre nagyobb a teher, egyre kevesebb az idő, egyre kevésbé adott a nyugodt munkavégzés lehetősége” - magyarázta a MOK elnöke, majd jelezte azt is, hogy mindeközben olyan nagy az igény az ellátásra, hogy már a magánrendelések esetében is vannak fél-egy éves várólisták, az állami rendeléseken pedig már „egyre inkább a sürgősségi működés kerül előtérbe”, sok helyen lelkiismeretes utánkövetést sem tudnak nyújtani, s a kialakult helyzet borzasztó morális feszültséget is jelent a szakembereknek. Pedig a minőségi pszichiátriai ellátásra hatalmas szüksége lenne a magyaroknak, mert miközben az egész nyugati világban csökken az öngyilkosságok száma, Magyarországon három megtorpanás is volt ebben a folyamatban a rendszerváltás óta. Az adatok először a Bokros-csomag idején stagnáltak, aztán a gazdasági világválság idején, és most. Ez utóbbi az eddigi leghosszabb ilyen megtorpanás, 2019 óta tart - tájékoztatott.