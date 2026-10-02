November 1-jétől önálló gyógyszerhatóság jön létre, két éven belül pedig alapjaiban átalakítanák a gyógyszerfinanszírozás rendszerét – egyebek mellett erről beszélt Ilku Lívia közigazgatási államtitkár és Kaló Zoltán, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatója a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) konferenciáján.
Egy kalap alá veszi az elektromos cigaretta használóit és a dohányosokat vonatkozó törvénytervezetében a kormány, várhatóan a jövő nyártól életbe lépő szigorítások értelmében e-cigit csak dohányzásra kijelölt helyeken lehetne használni, a hozzá tartozó eszközöket csak a nemzeti trafikokban lehetne árusítani. A szakma értetlenül áll a lépések előtt, a kormány a nem dohányzók egészségét védené.