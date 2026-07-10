A munkásosztály ünnepelt hősétől a piás erőszaktevőig – Graham Platner tündöklése és bukása

Az amerikai Demokrata Párt vezetése által végig hűvösen kezelt maine-i szenátorjelölt, Graham Platner kampánya számára eljött a vég: hétfőn volt barátnője nemi erőszakkal vádolta meg a karizmatikus osztrigahalászt, aki ezért befejezte a kampányát. Bár a szavazók bizalma nem rendült meg a beleállós stílusáról ismert jelöltben, politikai szövetségesei és az országos kampányszervezet is elfordult tőle.