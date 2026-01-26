Újra amerikai lőtt le amerikait

Egyesült Államok;illegális bevándorlás;Donald Trump;Minnesota;New York City;Minneapolis;Maine;Tim Walz;

2026-01-26 11:29:00 CET

Folytatódik a Trump-adminisztráció illegális bevándorlók elleni hadjárata, amely Minneapolisban már két áldozatot követelt. A lakosság fél, de szembeszáll a hatósággal.

Szombaton Minneapolisban a szövetségi bevándorlási hivatallal (ICE) együttműködő Vám és Határőrség (CBP) hat-nyolc ügynöke földre tepert egy utcán demonstráló férfit, majd a dulakodásban lelegalább kilencszer rálőttek. Az esetet több kameraállásból is rögzítették a tüntetők, a férfi végig a földön feküdt, és felvételen alig volt kivehető az őt lebirkózó szövetségi erők gyűrűjében. Az áldozat a 37 éves Alex Pretti amerikai állampolgár, aki a szakmája szerint intenzív osztályon dolgozó szakképzett ápoló volt.

Pretti meggyilkolásának közvetlen előzménye, hogy egy bevándorlási ügynökök által rángatott és ellökött nő segítségére sietett, így a szövetségi erők brutalitása már a férfit vette célba. A szövetségi Belbiztonsági Minisztérium (DHS) szóvivője közleményben úgy értékelte a halálesetet, hogy az ügynökök „védekező lövéseket adtak le”, miután egy lőfegyverrel rendelkező férfi „erőszakosan ellenállt” nekik. Kristi Noem belbiztonsági miniszter szerint Pretti „akadályozta az eljáró hatóságok munkáját”.

A minisztérium az ICE akciójába avatkozókat, így Prettit is „belföldi terroristának” nevezi.

A DHS szerint Prettinél többtárnyi lőszert is találtak. Az ICE ügynökei elvették a fegyvert Prettitől, fegyvertelen volt, amikor lelőtték. A férfinak különben volt érvényes engedélye lőfegyver viselésére az államban, amit Brian O’Hara minneapolisi rendőrfőnök is megerősített. Az illegális deportálások szellemi atyjaként ismert Stephen Miller, a második Trump-adminisztráció helyettes kabinetfőnöke és belbiztonsági tanácsadója belföldi terroristának nevezte a lelőtt férfit. Miller nemrég egy tévéinterjúban teljes büntetőjogi mentességet garantált az illegális bevándorlók elleni razziákat végző szövetségi ügynökök számára.

Donald Trump is megszólalt az ügyben Truth Social nevű közösségi felületén. Az elnök fotókat osztott meg a Prettitől lefoglalt pisztolyról, és értetlenségét fejezte ki. Miről is szól ez az egész? Hol marad a helyi rendőrség? Miért nem védték meg az ICE ügynökeit? – utalt a polgármester felelősségére az amerikai elnök, és megismételte a minneapolisi szomáli közösség elleni költségvetési csalás vádját.

Az incidens utóéletéhez hozzátartozik, hogy a szövetségi ügynökök megtagadták a helyi rendőrségtől a helyszín biztosítását, valamint azt a kérést, hogy adjanak információkat Pretti halálának körülményeiről. Ugyanez volt a gyakorlat az alig több mint két hete lelőtt Renee Good ügyében is, aki szintén amerikai állampolgár volt.

Az incidens után Tim Walz minnesotai kormányzó nyomatékos kéréssel fordult Donald Trumphoz, hogy vessen véget az államban zajló akciónak, a minisztérium álláspontját pedig nonszensznek és hazugságnak nevezte.

A gyilkosság helyszínére több száz fős tüntető tömeg is kivonult, amelyet a maszkos ügynökök könnygázzal és hanggránátokkal igyekeztek feloszlatni.

A TikTok és a Reddit közösségi felületein a kommentelők jóval súlyosabbnak írják le a minneapolisi állapotokat, mint az a hagyományos médiában megjelenik. A helyi közösség tagjai félve mennek ki az utcára, munkába vagy épp iskolába. Az ismeretlen és lesötétített üvegű furgonok rendszámait Facebook-csoportokban osztják meg, számos üzlet és étterem bezárt a vendégeik és dolgozóik védelmében, a gyermekek iskolába járását is közösen felügyelik, a helyi gyülekezetek ételt gyűjtenek a munkából akaratuk ellenére kimaradó bevándorlóknak.

Az aggodalmuk pedig teljesen megalapozott. A szövetségi bevándorlási ügynökök már teljesen véletlenszerűen igazoltatnak embereket az utcán csupán a bőrszínük vagy akcentusuk alapján, amerikai állampolgárokat tepernek a földre vagy vernek össze, majd dobnak ki a város egy-egy véletlenszerű pontján, másokat, szintén amerikai állampolgárokat elrabolnak és semmilyen információval nem szolgálnak a hollétükről.

Eközben az északkeleti Maine államban is elindultak az illegális bevándorlókat begyűjtő szövetségi akciók. A helyi lakosok azonnal utcára vonultak a maine-i Portlandben. A transzparenseken olyan feliratok voltak olvashatók, mint az „ICE a Gestapo” vagy „Joguralmat a terror uralma helyett”. Több mint ezerfős tüntetést tartottak az ICE ellen New York Cityben is.