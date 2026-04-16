Az iráni elnök bocsánatot kért a szomszéd országok megtámadásáért

Maszúd Peszeskján videóüzenetében kijelentette, hogy Irán mostantól nem fog csapást mérni rájuk, hacsak nem ők támadnak előbb. Az éjszaka robbanások rázták meg Teherán egyik fő repülőterét, a dubaji nemzetközi repülőtér pedig ideiglenesen felfüggesztette működését.