Maszúd Pezeskján közölte, egy másik ország indokolatlan megtámadása ellentétes a nemzetközi joggal.
Maszúd Peszeskján videóüzenetében kijelentette, hogy Irán mostantól nem fog csapást mérni rájuk, hacsak nem ők támadnak előbb. Az éjszaka robbanások rázták meg Teherán egyik fő repülőterét, a dubaji nemzetközi repülőtér pedig ideiglenesen felfüggesztette működését.
A támadás után az épületben elment az áram, és az ottani válságtanácskozás résztvevőinek biztonságos helyre kellett menekülniük. Többen sebesüléseket szenvedtek.