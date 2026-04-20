Az amerikai haditengerészet lefoglalt egy iráni teherhajót, a teheráni vezetés válaszlépéseket ígér

Irán;Egyesült Államok;Donald Trump;teherhajó;Maszúd Peszeskján;háború Iránban;

2026-04-20 06:47:00 CEST

Irán a történteket „fegyveres tengeri kalózkodásnak” minősítette, és elutasította az újabb tárgyalási fordulót Washingtonnal.

Az Egyesült Államok haditengerészete megszállt egy iráni zászló alatt közlekedő teherszállító hajót az Ománi-öbölben. Az akció miatt Teherán válaszlépéseket helyezett kilátásba, és elutasította az újabb tárgyalási fordulót Washingtonnal.

Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi platformon tett közlése szerint a TOUSKA nevű, mintegy 274 méter hosszú teherhajó figyelmen kívül hagyta az amerikai haditengerészet figyelmeztetéseit.

A USS Spruance romboló ezt követően a gépházra leadott lövésekkel mozgásképtelenné tette a hajót, amely jelenleg amerikai ellenőrzés alatt áll.

Trump közlése szerint a TOUSKA amerikai szankciós listán szerepel feltételezett illegális tevékenységek miatt.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerint a hajó az iráni Bandar-Abbász kikötője felé tartott, és a személyzet több mint hat órán át nem tett eleget a felszólításoknak.

Washington korábban korlátozásokat vezetett be az iráni kikötőkbe tartó és onnan kifutó hajóforgalomra, a CENTCOM szerint eddig legalább 25 kereskedelmi hajót fordítottak vissza.

Irán a történteket „fegyveres tengeri kalózkodásnak” minősítette. A Khatam al-Anbija, az iráni fegyveres erők egyik legfelsőbb műveleti parancsnoksága a Press TV beszámolója szerint közölte,

az ország hamarosan válaszolni fog az amerikai akcióra.

Az incidens tovább rontotta a diplomáciai kilátásokat. Az iráni állami hírügynökség, az IRNA jelentése szerint Teherán elutasítja az újabb tárgyalási fordulót, arra hivatkozva, hogy Washington „túlzó követeléseket”, „irreális elvárásokat” támaszt, folyamatosan változtatja álláspontját, miközben fenntartja az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Az iráni vezetés ezt a fegyverszünet megsértésének tekinti.

Maszúd Pezeskján iráni elnök – aki telefonon egyeztetett Sehbahz Saríf pakisztáni miniszterelnökkel – kijelentette: az amerikai lépések „provokatív és jogellenes” cselekmények, amelyek aláássák a bizalmat. Hozzátette, Irán kész megvédeni magát az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben.

Trump ugyanakkor közölte, hogy

egy amerikai küldöttség – várhatóan J.D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner részvételével – hétfőn Iszlámábádba utazik tárgyalásokra, noha iráni részről ennek részvételét nem erősítették meg.

Az amerikai elnök egyúttal kilátásba helyezte, amennyiben Teherán nem fogadja el Washington ajánlatát, az Egyesült Államok „minden erőművet és hidat” megsemmisíthet Iránban. Nemzetközi jogi szakértők szerint a polgári infrastruktúra elleni támadások háborús bűncselekménynek minősülhetnek.