Az iráni elnök leszögezte, senki sem tudja térdre kényszeríteni a népét

Egyetlen hatalom sem tudja térdre kényszeríteni az iráni népet – jelentette ki Maszúd Pezeskján iráni elnök szerdán az iráni Vörös Félhold Társaság és a sürgősségi egészségügyi szolgálat teheráni központjában tett látogatása során.
Az elnök a sürgősségi szolgálatokat a nemzeti válságkezelés egyik legfontosabb pillérének nevezte, és méltatta a nehéz körülmények között nyújtott létfontosságú szolgáltatásokat. A Teheran Times című lap beszámolója szerint Pezeskján a különböző részlegeknél tett látogatásán kijelentette, az ott dolgozók napi 24 órában végzett munkája a társadalmi felelősségvállalás példája, és kritikus helyzetekben is hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság biztonságban érezze magát. Az elnök rámutatott, a lakosság fennakadások nélkül fért hozzá a sürgősségi ellátáshoz.
Látogatása során elítélte az Egyesült Államok és Izrael által iráni civil célpontok, a többi között iskolák és egészségügyi központok ellen indított támadásokat, hangsúlyozva, hogy a célpontok kiválasztása során a humanitárius szempontokat nem tartották tiszteletben, ami „szégyenletes, és amiről az egész világnak tudnia kell”. Egy másik ország indokolatlan megtámadása ellentétes a nemzetközi joggal – tette hozzá az elnök.
– Az országot megadásra kényszerítő bármilyen kísérlet kudarcra van ítélve, az iráni nemzet soha nem fogja elfogadni egy ilyen megközelítést
– fogalmazott, és rámutatott, Irán nem törekszik háborúra, mindig is a párbeszédet és a más országokkal folytatott „konstruktív együttműködést” hangsúlyozta.
Az elnök kiemelte, hogy a nép 40 napos ellenállása során tanúsított egyedülálló és példamutató egység és összetartása miatt csalódniuk kellett azoknak, akik „gonosz célokat" tűztek ki maguk elé.