Az iráni elnök bocsánatot kért a szomszéd országok megtámadásáért

2026-03-07 10:42:00 CET

Maszúd Peszeskján videóüzenetében kijelentette, hogy Irán mostantól nem fog csapást mérni rájuk, hacsak nem ők támadnak előbb. Az éjszaka robbanások rázták meg Teherán egyik fő repülőterét, a dubaji nemzetközi repülőtér pedig ideiglenesen felfüggesztette működését.

Az éjszaka robbanások rázták meg Teherán egyik fő repülőterét, a Mehrabad nemzetközi repülőteret. Szemtanúk szerint kigyulladt egy repülőgép a futópályán, nemsokára pedig Izrael közölte, hogy befejezte az Irán elleni új támadássorozatot. A dubaji nemzetközi repülőtér ideiglenesen felfüggesztette működését, nemrég pedig Maszúd Peszeskján iráni elnök egy videóüzenetben bocsánatot kért a szomszédos államoktól, és kijelentette, hogy Teherán nem fog csapást mérni rájuk, hacsak nem ők támadnak előbb – derül ki a BBC hírfolyamából.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közleménye szerint befejezték az iráni rezsim infrastruktúráját célzó „további csapássorozatot”. Azt közölték, hogy az izraeli légierő több mint 80 harci repülőgépe vett részt a műveletben, és a támadások részeként több katonai létesítményt is megsemmisíttek, köztük az Iráni Forradalmi Gárda fő katonai egyetemét, amelyet tisztek kiképzésére használtak. Hozzátették, hogy megsemmisítettek egy iráni rakétaállomást és egy földalatti ballisztikus létesítményt.

Az Egyesült Arab Emírségekben a Dubaji nemzetközi repülőtér ideiglenesen felfüggesztette működését. Az Emirates légitársaság az X-en közzétett új közleményében azt írta, hogy minden Dubajba tartó járatot további értesítésig felfüggesztettek, azonban hozzátették, hogy hamarosan újraindítják a működést.

Maszúd Peszeskján nemrégiben videóüzenetet tett közzé az iráni állami médiában, melyben bocsánatot kért a megtámadott szomszédos országoktól. „Nem áll szándékunkban megszállni a szomszédos országokat” – jelentette ki, majd regionális együttműködésre szólított fel „a béke és a nyugalom megteremtése” érdekében. Peszeskján hozzátette, az iráni vezetés arra utasította a fegyveres erőket, hogy „mostantól ne mérjenek csapást a szomszédos országokra, hacsak nem támadják meg őket előbb”.