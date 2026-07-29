Megtiszteltetésnek tekintem, hogy a magyar szociáldemokrácia egykori lapjában emlékezhetek meg kedves egyetemi oktatómról, aki diplomám megszerzése után barátjának fogadott, és akivel együtt, azonos pártban vettem részt az 1987-ben újból meginduló politikai életben és a reánk erőltetett politikai rendszer megváltoztatásában.
Életének 77. évében vasárnap tragikus hirtelenséggel elhunyt Barsiné Pataky Etelka, korábbi fideszes európai parlamenti képviselő - tudatta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.
24 évvel ezelőtt lépett ki Bíró Zoltán az MDF-ből. Így tudósított a Népszava anno...
Sok meglepetést ígértem a kampányban, remélem hogy nem okoztam csalódást - írja Facebook bejegyzésében Molnár Gyula, a XI. kerület szocialista polgármester-jelöltje, majd némiképp rejtélyesen hozzáteszi: "ez az egyik, talán a legnagyobb".
A 20 éve elhunyt Antall József néhai miniszterelnök emléke előtt tisztelegnek ma és holnap a politikai élet egykori, illetve jelenlegi szereplői. Áder János köztársasági elnök ma reggel koszorút helyez el a volt kormányfő sírjánál, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, holnap pedig egyebek mellett az Országházban emlékeznek a rendszerváltást követő első szabadon választott miniszterelnökre. A rendezvényen mások mellett beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, Bernhard Vogel volt német tartományi miniszterelnök, és Antall Józsefné, a néhai miniszterelnök özvegye.Boross Péter, az Antall-kormányt követő kabinet miniszterelnöke szerint Antall Józsefet a nemzet szerencséjének kell tekinteni, mert az első szabadon választott kormány vezetője felkészült, higgadt, távlatokban a nemzet érdekeit szolgáló politikai személyiség volt.