Emlékezés Antall Józsefre

A 20 éve elhunyt Antall József néhai miniszterelnök emléke előtt tisztelegnek ma és holnap a politikai élet egykori, illetve jelenlegi szereplői. Áder János köztársasági elnök ma reggel koszorút helyez el a volt kormányfő sírjánál, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, holnap pedig egyebek mellett az Országházban emlékeznek a rendszerváltást követő első szabadon választott miniszterelnökre. A rendezvényen mások mellett beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, Bernhard Vogel volt német tartományi miniszterelnök, és Antall Józsefné, a néhai miniszterelnök özvegye.Boross Péter, az Antall-kormányt követő kabinet miniszterelnöke szerint Antall Józsefet a nemzet szerencséjének kell tekinteni, mert az első szabadon választott kormány vezetője felkészült, higgadt, távlatokban a nemzet érdekeit szolgáló politikai személyiség volt.