Kullancsok rongyrázása

A postákon jó pár éve kötelező a kereskedelmi tevékenység, azaz a postáskisasszonyok – néha urak – általi termékajánlás a szolgáltatások, mint például levélfeladás, csekkbefizetés igénybevételekor. A fő húzóerőnek vélt áruk természetesen a szerencsejátékok kategóriájába tartozó, különböző tematikájú sorsjegyek.