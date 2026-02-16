Hétfőn -1 és +5 fok közti maximumokat mérhetünk, kedden pár fokkal enyhül majd az idő.
Szinte mindenki megérzi, ha valamilyen front közelít, de hogy miért, kire hat, és hogyan lehet megelőzni vagy csökkenteni a kellemetlen tüneteit, dr. Kapás István, az Oxygen Medical neurológus szakorvosa mondta el a Népszavának.
Szombaton főként nyugaton, északnyugaton és eleinte északon számíthatunk eső, záporok, délutántól zivatarok kialakulására. Máshol kevesebb lesz a felhő, több órára kisüt a nap. A délkeletire, délire forduló szél többfelé megélénkül. Hajnalban 8-14 fok várható, napközben nyugaton, északnyugaton 18-23, máshol 24-31 fokig melegszik a levegő, délen, délkeleten lesz a legmelegebb. Melegfront jellegű tünetekre készüljenek az arra érzékenyek.
Pénteken már számíthatunk több-kevesebb napsütésre, északon, északkeleten lehet nyirkosabb, borongósabb idő. Estefelé északon kisebb eső, szitálás előfordulhat. Feltámad a délies szél, nyugaton, északnyugaton erős, viharos széllökések is lehetnek. Pár fokkal enyhébb lesz a hajnal, napközben 7-16 fok valószínű. Melegfront jellegű tünetek.