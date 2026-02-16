Egymást váltják a frontok a következő napokban, többfelé havazásra és ónos esőre is számítani kell

havazás;időjárás;ónos eső;melegfront;hidegfront;

2026-02-16 07:37:00 CET

Hétfőn -1 és +5 fok közti maximumokat mérhetünk, kedden pár fokkal enyhül majd az idő.

Hétfőn egy melegfront, majd kedden egy hidegfront érkezik, csütörtökön pedig már egy mediterrán ciklon jöhet – írja az Időkép.

A előrejelzés szerint hétfőn nyugat felől érkezik a melegfront, felhőzetéből a nap második felében főként a Dunántúlon és délen fordulhat elő vegyesen eső, havas eső, havazás. Az esti, késő esti órákban nyugaton, északnyugaton ónos eső sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul, a nap nagy részében déli-délkeleti szél fog fújni, többfelé élénk lökések is lehetnek.

Kedden már az északnyugatira forduló szél egy hidegfront áthaladását fogja jelezni. Hajnalban, reggel főként a Dunántúlon és a középső tájakon lehet még kevés csapadék, ami helyenként ónos eső formájában hullhat. Napközben nyugat, északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, elszórtan záporos csapadék a délutáni órákban északnyugaton fordulhat elő. Pár fokkal enyhül az idő: hajnalban -5 és +1, napközben 3 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk. A gyakori változás a frontérzékenyek körében kellemetlen tüneteket okozhat.

Szerdán szeles marad az idő, helyenként kialakulhatnak záporok, hódarazáporok, majd délután nyugat felől a Dunántúlra és délre érkezhet vegyes halmazállapotú csapadék.

A következő jelentősebb változás csütörtökön jöhet. Délnyugat felől egy mediterrán ciklon felhő- és csapadékrendszere húzódhat fölénk, ami többfelé okozhat kiadós csapadékot, ennek tér- és időbeli kimenetele, valamint halmazállapota most még bizonytalan.