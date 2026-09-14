A rendszerváltás óta tartó kulturális hullámvasút nemcsak a múlt (f)elszámolását, hanem a köztéri szobrok sorsát is folyamatosan átírja. Legyen szó fővárosi emlékművek áthelyezéséről vagy vidéki városok politikai csatározásairól, a köztéri alkotások mozgatása vitákat generál. Arról nem is beszélve, hogy úgy tűnik, egy alkotás megítélésében erősen befolyásol minket, milyen politikai nézetet vallunk, szerettük-e az ábrázolt illetőt vagy a mű alkotóját. Mélyi József művészettörténész segít abban, hogy nagy látószögből tudjuk szemlélni ezeket az ügyeket.
Magyar Péter szerint az Orbán-kormány késett el azzal, hogy a 70. évfordulóra méltó emlékhelyet kapjon az 1956-os forradalom. Ugyanakkor korántsem biztos, hogy egyáltalán készen állunk egy mindenki számára megfelelő, a szabadságharc eseményeihez méltó emlékhely állítására.
Az állam tulajdonképpen elfeledkezett arról, hogy egy kísérletező, társadalmi problémákkal is foglalkozó, újat akaró kortárs művészet létezik, és hogy az támogatásra méltó.
Két lábon járó piros sapka lett a 2024-es párizsi olimpia kabalája. De vajon szerencsés választás-e, illetve mitől működik egy ilyen jelkép? Szakértőket kérdeztünk.
A magyar írók és költők köztéri emlékművei esztétikai szempontból a konzervatív irányt követik, különösen egyes külföldi alkotásokhoz képest. Az okokról Mélyi József művészettörténészt kérdeztük.