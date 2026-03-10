Rablót fogtak Mezőberényben - Videó!

A bevételt követelte az eladótól egy férfi az egyik mezőberényi dohányboltban. Miután elvitte a pénzt, két vásárló érkezett a trafikba, akik utána futottak és a rendőrök megérkezéséig feltartóztatták - írja a police.hu.