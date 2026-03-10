A történtek miatt offline üzemmódra kapcsoltak, heteket is igénybe vehet a helyreállítás.
Az egyik törzsvendég volt az elkövető.
Egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóbusz alól.
Pénteken 108 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, húsz tűzesetnél és hatvan műszaki mentésnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.
A családból kiemelt gyerekek csak egy hónapra kerültek vissza szüleikhez, az apa pokollá tette ezt az időszakot is.
A siklórepülőt vezető férfi a tetőn átbukva esett be a családi ház udvarára, a jelek szerint ivott felszállás előtt.
A bevételt követelte az eladótól egy férfi az egyik mezőberényi dohányboltban. Miután elvitte a pénzt, két vásárló érkezett a trafikba, akik utána futottak és a rendőrök megérkezéséig feltartóztatták - írja a police.hu.
Elgázolt egy kerékpárost hétfőn a vonat Mezőberényben, a férfi a helyszínen meghalt.
Meghalt egy idős asszony, mert tűz ütött ki egy mezőberényi házában - tudta meg a HavariaPress.
Árokba csapódott és meghalt egy motorkerékpáros Mezőberényben - tudta meg a HavariaPress.
Több ezer doboz magyar adójegy nélküli cigarettával bukott le egy orgazda Mezőberényben - tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) sajtóreferense vasárnap az MTI-vel.
Visszatérhetett az iskolába a gázveszély miatt csütörtökön kora délelőtt kimenekített 362 diák Mezőberényben. A gázveszélyt a szolgáltató elhárította, a vészhelyzet megszűnt - tájékoztatta a Békés Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság vezetője az MTI-t.
Gázömlés miatt 362 diákot menekítettek ki a mezőberényi hivatásos tűzoltók és a tanárok csütörtökön egy mezőberényi iskolából - közölte a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője.