- Migrációs vihart kavart Donald Tusk, úgy hírlik, hogy egy NER-közeli üzletember megvenné a legnagyobb lengyel kereskedelmi televíziót

Európai Unió;Oroszország;Lengyelország;háború;migráció;Donald Tusk;Fehéroroszország;közvélemény-kutatás;hibrid;kormányprogram;migrációs politika;"hibrid hadviselés";

2024-10-16 18:00:00 CEST

Lengyelország számára elfogadhatatlan az EU migrációs paktuma – Donald Tusknak erre a kijelentésére külföldön és odahaza is felfigyeltek. Odahaza saját tábora zúdult fel azon, hogy a liberális miniszterelnök a nemzetközi menedékjog alkalmazásának ideiglenes felfüggesztését is belengette. Erre van szükség, mondta, hogy választ adjanak a Minszk és Moszkva által az Unió (és mindenekelőtt Lengyelország) ellen folytatott hibrid háborúra, amelyben nem egyszer tömegével dobnak át migránsokat a határon. Visszaélnek a menedékjog létével, ezért, mint állította, tervének semmi köze az emberi jogokhoz. A világsajtó szerint viszont Tusk ellenlábasa, Orbán retorikáját alkalmazza. Mások úgy látják, hogy Scholz német kancellár szigorúbbra hangolt migrációs politikája radikalizálta a lengyel vezetőt. Hatvan társadalmi szervezet, tekintélyes értelmiségiek, szakértők, politikai barátai figyelmeztették: a menekülők befogadása a szabad európai társadalom óriási értéke, és üldözött lengyelek sokasága élvezte ennek előnyeit a XX. században.

Megrázó nyilatkozatot tett Agnieszka Holland. A világszerte elismert rendező legutolsó, Zöld határ című filmje a belarusz-lengyel határon át Nyugatra igyekvő emberek tragikus sorsáról szól. „Emberség nélkül nincs biztonság. Sem azoknak, akik segítenek a menekülőknek, sem maguknak a migránsoknak, de az ország polgárai sem érezhetik magukat biztonságban ilyen állapotban” - idézte szavait a Gazeta Wyborcza.

Az elemzők többsége a bejelentést – és annak hangnemét – azokkal a közvélemény-kutatásokkal hozza összefüggésbe, amelyek szerint az egy éve választásokat nyerő középpárti koalíció ma veszítene, s a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt alakíthatna kormányt a szélsőjobboldali Konföderációval. Ez azért alakulna így, mert ugyan Tusk liberális Polgári Platformja (PO) tartja vezető helyét, de koalíciós partnereinek szavazótábora megcsappant, mivel kampányígéreteikből sokat nem tudtak teljesíteni. Maradt a drákói abortusztörvény, amelynek megszüntetését a Baloldal és a PO is szorgalmazta. Ezt a koalícióban lévő konzervatív erők és a köztársasági elnök beígért vétója is eleve lehetetlenné tették, épp úgy, mint a bejegyzett élettársi viszony intézményesítését. A koalíciónak nincs akkora többsége, hogy felülírja a köztársasági elnök vétóját. Andrzej Duda viszont minden reformlépést akadályoz, és a kinevezések blokkolásával zavart okoz az államgépezet működésében, ide értve a diplomáciát is. Ez sokszor „béna kacsává” teszi a kormányzatot. Hívei azt várják Tusktól, hogy a PiS korruptságait leplezze le, állítsa vissza a jogállami intézményeket, a tolvajokat pedig csukják börtönbe. Ez a tisztogató művelet azonban alig mozdult előre.

A lengyel kormánynak ráadásul sürgető lenne, hogy rendet tegyen a migráció terén. Először is évek óta tart a belarusz határon az illegális beáramlás. Az ott felbukkanó, főleg közel-keleti gazdasági bevándorlók a Lukasenko-rezsim megtévesztő propagandájának hatására próbálnak az erdős vidéken átszökve bejutni a schengeni övezetbe. A minszki hatóságok sokszor maguk szállítják őket a határra, s szinte lökik át rajta. A tavaly december óta kormányzó lengyel pártok korábban elítélték a határon uralkodó brutalitást, és másmilyen eljárást ígértek. Azóta kiderült: nincsenek humánus eszközök a migránstömeg – köztük sok valódi menekülő – kezelésére. Ráadásul az előző kormány migrációs káoszt hagyott maga után, ami az ukrajnai és Belaruszból érkezettek kezelését, az ázsiai vendégmunkások toborzását, valamint a diákvízumok kiadását is érinti. A szejmben különbizottság vizsgálja a PiS adminisztráció vízummanipulációit, amelyek révén számtalan jogosulatlan jutott be a schengeni övezet országaiba.

Jobboldali pártnász Ténnyé lett a Jog és Igazságosság (PiS) és a Szuverén Lengyelország párt egyesülése – jelentette be Jaroslaw Kaczynski a kisebb párt kongresszusát követően. A Szuverén Lengyelország eddig is a PiS szövetségese volt, korábban koalíciós partnere. A pártot Zbigniew Ziobro alapította, amikor jobboldali radikális, euroszkeptikus híveivel kilépett a PiS-ből. A kisebbik párt azóta is kapocs volt a Kaczynski-párt számára a szélsőjobb és a leginkább ultramontán (pápapárti) katolikus körök felé. Súlyos daganatos betegsége miatt Ziobro nem vesz részt a közéletben, az egyesülést alvezérei hajtották végre.

Tusk és köre érzékeli a Nyugaton erősödő migrációellenes hangulatot, azt, hogy az európai közvélemény szélsőjobboldali pártokhoz fordul, amelyek a bevándorlás megállításának programját hirdetik. Az amúgy is elég konzervatív lengyel társadalomra erős hatással volt a PiS-kormányzás nyolc éve alatt tomboló idegengyűlölő propaganda, a félelemkampányok. Nyilván erre is figyeltek a kedden elfogadott kormányprogram összeállításakor.

A dokumentumot Maciej Duszczyk belügyminiszter-helyettes, civilben a Varsói Egyetem tanára, migrációkutató állította össze. A hangsúlyt ebben a bevándorlás rendezésére, a vendégmunkások és szükséges szakemberek rendezett alkalmazására helyezik. Lengyelországban jelenleg 2,5-2,8 millió külföldi él – főleg ukránok. Az ukrajnai és Belaruszból ékezett migránsok, menekültek integrációja ezért fontos elem. Az állampolgárság megszerzését nyelvtudáshoz, vizsgához kötik. Új, szélesebb hatáskörű idegenrendészeti hatóságot hoznak létre. Azt javasolják, hogy a munkaerőigények egy részét a lengyel diaszpórából oldják meg.

Szigorítani kell a diákvízumok kiadását is. Duszczyk a TVN magántelevíziónak azt mondta: nincs szó a menekültügyi konvenció vagy más nemzetközi egyezmény felmondásáról. Ám a kormányzatnak szüksége van olyan eszközre, amely lehetővé teszi a határellenőrzést válsághelyzetben. Kormánypolitikusok arra is hivatkoznak, hogy a menedékjog felfüggesztését időben és térben korlátozva alkalmaznák. Finnországban is van ilyen törvényes lehetőség – hivatkoznak egy EU-s precedensre. Egyébként ez csak egyik eleme annak a csomagnak, amellyel Tusk az Európai Tanács ülésén érvelni fog. A lengyel vezető jelezte, hogy elfogadhatatlan számára az Ursula von der Leyen által szorgalmazott migrációs paktum, és Lengyelország nem fogad el olyan megoldást, amellyel más országokból helyeznének át migránsokat a területére.

Vida József vinné a TVN?

A lengyel Newsweek információi szerint Vida József, a Takarékbank egykori vezére, a Mészáros-féle Opus Global Nyrt. igazgatótanácsának az elnöke szerezhet médiát a lengyel jobboldalnak. A hetilap úgy tudja, hogy a forintmilliárdos veheti meg a Warner Brotherstől az országos sugárzású, sok csatornával rendelkező TVN kereskedelmi televíziót.

Jaroslaw Kaczynski először saját televízióállomás kiépítését tervezte, de állítólag párttársai a már meglévő és befolyásos médiumot akarják megszerezni. Orbán Viktor politikai barátai Szlovéniában és Észak-Macedóniában is kaptak hasonló segítséget magyar milliárdosoktól, Spanyolországban pedig az Orbán-közeli MBH bank finanszírozta a szélsőjobboldali Vox kampányát.

A lengyel hetilap a TV2-nél érdeklődött Vida József médiavásárlási szándékairól, de nem kapott még választ.