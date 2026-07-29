Ezres tüntetéssé duzzadt Debrecen főterén az akkumulátorgyár ellen tiltakozó mikepércsi menet

Sokan csatlakoztak a szombati tiltakozáshoz, amelyet az ország már működő, épülő vagy még csak tervezett veszélyes üzeme ellen is tartottak. Több akció várható még, de a mikepércsiek és a debreceniek fő követelése, hogy legyen népszavazás.