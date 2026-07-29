Egyelőre nem ismert a kiugró értékek oka.
A hajdú-bihari község arculatát változtatná meg a nagy számban idetelepülő vendégmunkások hada. Riport.
A személyautó súlyos sérülést szenvedő sofőrjének alkoholtesztje pozitív lett. A busz két utasa könnyebben megsérült.
Sokan csatlakoztak a szombati tiltakozáshoz, amelyet az ország már működő, épülő vagy még csak tervezett veszélyes üzeme ellen is tartottak. Több akció várható még, de a mikepércsiek és a debreceniek fő követelése, hogy legyen népszavazás.
Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 47-es utat Mikepércsnél - tette közzé honlapján kedd hajnalban a rendőrség.
Megszűnt az útlezárás Mikepércs belterületén a 47-es főúton - közölte a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság szóvivője.
Kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete hétfő délben Mikepércs belterületén, emiatt a rendőrök a 47-es út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Lakóháznak csapódott Mikepércs belterületén egy személyautó hétfőn, négyen megsérültek - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.