Háromszoros mangánkoncentrációt mértek a több, a helyiek által is használt mikepércsi kút vizében

környezetszennyezés;Mikepércs;akkumulátorgyár;Semcorp;

2026-07-29 16:44:00 CEST

Egyelőre nem ismert a kiugró értékek oka.

Az ivóvízre meghatározott paraméteres értéket többszörösen meghaladó mangánkoncentrációt mértek három, lakossági használatban lévő magánkút vizében Mikepércs térségében - közölte csütörtök délutáni Facebook-bejegyzésében a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület.

A civil szervezet a Greenpeace Magyarországgal együtt vizsgáltatta meg a Gugyori, a Szemán-tanya és Szepes környezetében található kutakat. A mintákban 790, 520 és 240 mikrogramm/liter mangánt mutattak ki, miközben az ivóvízre vonatkozó paraméteres érték 50 mikrogramm/liter. A kutak vizét a tulajdonosok ivásra, főzésre, állatok itatására és kertek öntözésére is használják.

A vizsgálatot a 2026. február 18-i debreceni Semcorp-üzemi balesetet követő lakossági aggodalmak miatt kezdeményezték.

A mostani mintákban nem találták meg azokat az anyagokat, amelyeket a február 19-én és 26-án vett csatornamintákban az Eurofins laboratóriuma kimutatott. Akkor acetont, kloroformot, diklórmetánt, szénhidrogéneket és a vízi élővilágra veszélyes mennyiségű alumíniumot azonosítottak.

A civilek bejelentése után a kormányhivatal vizsgálatot indított. Június végén a talajvízmintákban több esetben a határértéket sokszorosan meghaladó szennyezőanyag-koncentrációkat mértek, ami miatt felfüggesztették a Semcorp tevékenységét. A hatósági vizsgálatok arzént, cinket, ólmot, kobaltot, kadmiumot, nikkelt, báriumot, krómot, rezet, mangánt és lítiumot mutattak ki.

A két szervezet hangsúlyozta, hogy a magánkutakban mért magas mangánkoncentráció oka a jelenlegi eredményekből nem állapítható meg egyértelműen. A természetes geológiai eredetet sem zárták ki, ugyanakkor átfogó hidrogeológiai és környezetvédelmi vizsgálatot tartanak szükségesnek.

Az eredményeket megküldik az illetékes hatóságoknak, és kezdeményezik az eset kivizsgálását. Azt is kérik, hogy a hatóságok a további méréseket terjesszék ki az akkumulátoripari technológiák szempontjából releváns más anyagokra is.