Övön alul, vitán felül: nincs az az Orbán Viktor, aki szembenézne az ellenféllel

Nagyon úgy fest, hogy nincs az a csillagállás a kavargó közélet szédítően univerzumában, amiben reálisan elképzelhető egy Orbán Viktor-Magyar Péter vita. Ha akkora bajba kerülne a Fidesz (ami felé egyébként erősen közeledik), akkor már szánalmas vergődés volna meglépnie ezt a kormányfőnek, addig viszont nem érdemes: csak felemelné a kormányzóképesség szintjére a Tisza-elnököt. Őexcellenciája vitán felül áll? Ugyan! A folyamatosan a magyarok nevében beszélő (és ezzel nem mellesleg szándékosan bicskanyitogató) miniszterelnök 2006 óta az érinthetetlenség és pótolhatatlanság glóriáját fényezi a fején. Egy király sem volna ennyire öntelt. Egy vita amúgy legfeljebb a választást döntené el, de aligha változtatna azon, hogy Magyarország sokkal rosszabb, szegényebb és idegesebb hely lett, amióta Orbán uralkodik benne. Pedig 2010-ben azt mondta: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” A valóság más lett: „ha egyetértesz, szabad vagy, és békén hagyunk”.)