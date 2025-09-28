Nagyon úgy fest, hogy nincs az a csillagállás a kavargó közélet szédítően univerzumában, amiben reálisan elképzelhető egy Orbán Viktor-Magyar Péter vita. Ha akkora bajba kerülne a Fidesz (ami felé egyébként erősen közeledik), akkor már szánalmas vergődés volna meglépnie ezt a kormányfőnek, addig viszont nem érdemes: csak felemelné a kormányzóképesség szintjére a Tisza-elnököt. Őexcellenciája vitán felül áll? Ugyan! A folyamatosan a magyarok nevében beszélő (és ezzel nem mellesleg szándékosan bicskanyitogató) miniszterelnök 2006 óta az érinthetetlenség és pótolhatatlanság glóriáját fényezi a fején. Egy király sem volna ennyire öntelt. Egy vita amúgy legfeljebb a választást döntené el, de aligha változtatna azon, hogy Magyarország sokkal rosszabb, szegényebb és idegesebb hely lett, amióta Orbán uralkodik benne. Pedig 2010-ben azt mondta: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” A valóság más lett: „ha egyetértesz, szabad vagy, és békén hagyunk”.)
A párbeszédes Tordai Bence a miniszterelnököt kérdezte arról, fog-e Márki-Zay Péterrel vitázni. Igaz, nem a szokványos parlamenti keretek közt tette ezt.
Négy kormányzati ciklussal és három kétharmaddal a háta mögött, egy (előre, nem hátra) menőnek mondott ország miniszterelnökeként az égvilágon semmi oka nem lehetne Orbán Viktornak arra, hogy ismét elsunnyogjon a tévévita elől. Csakhogy a tábora nem várja el tőle (Miniferivel, ugyan már!), és a győzelemhez egyelőre elegendőnek tűnik a propaganda mozgósítása a soha nem látott választási osztogatással. Pedig Magyarország végre tényleg előre mehetne az érveket ütköztető, az ország jövőjéről szóló tévédisputával. „Mert megérdemeljük” – állítja a Szabad a Hang immár 27 ezer aláírással nyomatékosított petíciója. Ha összejön százezer támogató a március 15-i ellenzéki tüntetésig, a Várba viszi követelését a tömeg, miként a márciusi ifjak vitték a „Mit kíván a magyar nemzet” kiáltványt. Orbán és Márki-Zay csörtéjére várni azonban naivitás. Hiszen mennyi esély van a Fidesz igenelésére egy másfél órás drámához, amiben milliók látnák meg először az érem másik oldalát, és megtapasztalnák, hogy szuperál az egyoldalú szlogen kommunikáció (Stop, kérdés!, Stop, Márki-Zay!) vitahelyzetben. Vagy urambocsá' megtudnák (spoilerveszély!), hogy egy felcsúti gázszerelőt tettek Magyarország leggazdagabb emberévé.
A miniszterelnökség parlamenti államtitkára kijelentette, nem aktuális a kérdés, hogy legyen-e miniszterelnöki vita Márki-Zay Péterrel.
Ne a pártkampányokra, hirdetésekre hagyatkozzanak, nézzenek körül saját házuk táján a polgárok
Az elmúlt napokban a nyilvánosságot foglalkoztató témák között hangsúlyosan jelent meg a miniszterelnök-jelöltek vitája – a megismételt kihívásokat eddig Orbán Viktor elutasította. A Republikon legújabb elemzése szerint a szavazók mintegy hetven százaléka úgy véli: a vitán egy, a demokráciát tiszteletben tartó miniszterelnöknek kötelessége részt venni. A Fidesz szavazóinak fele ezt szintén így gondolja.