Három merénylet az Egyesült Államokban

Potenciális terrortámadás-sorozat rázta meg az Egyesült Államokat. Szombat és vasárnap New Jersey, New York és Minnesota államban három terrorcselekmény történt, amelyekben több tucatnyian sérültek meg. Egyelőre nem világos, volt-e összefüggés ezen merényletek között. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szerint nincs bizonyíték arra, hogy a robbantások nemzetközi terrorizmushoz lennének köthetőek.