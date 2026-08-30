Milliók küzdenek a lakhatási szegénységgel és az egekbe szökő ingatlanárakkal Magyarországon, ahol a saját otthon mára luxusnak számít. Miközben a bérlés és a vásárlás szinte elérhetetlenné vált a fiatalok számára, egyre többen keresnének alternatív utakat a zártkertektől a mobilházakig – csakhogy a szabályozások és a lakcímkártya megszerzése komoly akadályokat gördít a túlélés útjába.
Hiába olcsóbb, gyorsabb, környezetkímélőbb az építésük, a magyar ember még mindig inkább esküszik a robusztus – és a tudomány jelen állása szerint nehezen szállítható – tégla- vagy kőépületre, mint hogy mobil- vagy konténerházba fektessen. Külföldön a munkaerő-mobilitás pörgette föl a piacukat, ebben szintén nem állunk jól. Az elszállt építőanyagárak nyomán viszont megmozdulhat a „mobilok” iránti kereslet.
Mészöly Miklós Tandori Dezsőnek adott, majd tőle Nádas Péterhez került német nyelvkönyvét és egy Esterházy-jegyzetlapot is elárvereznek a Szépírók Társasága és az Utcáról Lakásba Egyesület Könyvhajlék című aukcióján. A pénzből mobilházakhoz segítik az utcán élőket.