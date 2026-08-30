Amikor a lábad elé gurul a ház

Hiába olcsóbb, gyorsabb, környezetkímélőbb az építésük, a magyar ember még mindig inkább esküszik a robusztus – és a tudomány jelen állása szerint nehezen szállítható – tégla- vagy kőépületre, mint hogy mobil- vagy konténerházba fektessen. Külföldön a munkaerő-mobilitás pörgette föl a piacukat, ebben szintén nem állunk jól. Az elszállt építőanyagárak nyomán viszont megmozdulhat a „mobilok” iránti kereslet.