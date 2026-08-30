Válság van, de lakni márpedig kell valahol, erőn felül, áron alul

Ingatlan;lakhatás;lakásépítés;mobilházak;

2026-08-30 13:35:00 CEST

Milliók küzdenek a lakhatási szegénységgel és az egekbe szökő ingatlanárakkal Magyarországon, ahol a saját otthon mára luxusnak számít. Miközben a bérlés és a vásárlás szinte elérhetetlenné vált a fiatalok számára, egyre többen keresnének alternatív utakat a zártkertektől a mobilházakig – csakhogy a szabályozások és a lakcímkártya megszerzése komoly akadályokat gördít a túlélés útjába.

Magyarországon ma lakni luxus. Budapesten százmilliós panelárak, havi két-háromszázezres albérleti díjak – és olyan nagyon sokkal a többi város tarifái sem maradnak le. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy nem álompalotákért vagy a modern lakóparkokért kell mélyen a zsebbe nyúlni, hanem lassan a puszta túlélésért is. Miközben a fiatalok és az alacsonyabb jövedelmű rétegek számára szinte elérhetetlenné vált a saját ingatlan, egyre többen tennék le a voksukat akár kényszerű átmeneti, akár kreatív végleges alternatívák mellett. De az olcsóbb zártkertek, hétvégi házak, mobilházak vajon valódi kiutat jelentenek?

Bizarr paradoxon: miközben óriási hiány van az élhető és megfizethető otthonokból, körülbelül 571 ezer lakás áll üresen szerte az országban. Ez a kettősség részben az eladhatatlan, gazdaságilag elnéptelenedő vidéki ingatlanokból, részben pedig a befektetési céllal felvásárolt, üresen hagyott lakásokból adódik, amelyek csak tovább mélyítik a társadalmi egyenlőtlenségeket. Vannak persze előremutató ötletek, mint a Tisza-kormány Wekerle Sándor Lakásépítési Programja, amelynek köszönhetően akár 12 ezer új bérlakás is épülhet. Üröm az örömben, hogy – amint azt a Népszava is megírta – egyetlen ilyen otthon kivitelezése reálisan 76 millió forintba kerülhet.

Emitt lakhatási szegénység, amott üres kecók

A Eurostat tavalyi jelentése szerint a magyar háztartások majdnem 92 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban. De nem biztos, hogy olyanban, amilyenben szeretne, hiszen eközben a Habitat for Humanity Magyarország 2024-es jelentése szerint a magyar lakosság több mint 30 százalékát, 2,9 millió embert érintett a lakhatási szegénység legalább egy indikátora. Az uniós ingatlantulajdonos-átlag 68 százalék, de például a németeknek több mint a fele bérleményben él. Mondhatnánk erre, hogy csóri németek, se internetjük, se fűtésük, se lakásuk. De mondjuk inkább azt, amit ausztriai vagy svédországi magyar ismerőseink szoktak. Azaz hogy kár lenne a hazai és a nyugati bérlakáshelyzetet összehasonlítani, mert ott egész más a felállás: a kiszámítható, megfizethető költségek és a jogbiztonság garantált, ha jól érzed magad, és rendesen fizetsz, akár életed végéig a bérleményben maradhatsz.

Mit tegyen hát az, aki mégis saját ingatlanra vágyik, megelégedne kisebb településsel, agglomerációval, ráadásul nem szeretné egy hitellel még a dédunokáit is eladósítani?

Az út rögös ugyan, de járható. Az első, sarkalatos pont, hogy ha nem akarunk magunknak bajt, szükségünk van egy lakcímkártyára. Enélkül nem tudunk elhelyezkedni, nem kapunk meg juttatásokat, nehézkessé válik az alapvető egészségügyi ellátás, és a gyermekek iskoláztatása is komoly adminisztratív akadályokba ütközhet. Jó hír, hogy egy tavaly előtti döntésnek köszönhetően sokkal könnyebb olyan ingatlan jogán is lakcímkártyához jutni, melyről talán nem is gondolnánk. A Belügyminisztérium az Utcajogász Egyesületnek arról írt állásfoglalást 2024-ben, hogy a lakcímbejelentés, tehát az oda való bejelentkezés érvényes olyan ingatlanok esetében is, amelyek az építési követelmények szempontjából nem minősülnek lakásnak, illetve amelyek olyan területen fekszenek, ahol a helyi szabályozás lakóépületek építését nem teszi lehetővé. Lakcímbejelentés tekintetében nem kell vizsgálni a lakás jellegét, besorolását, komfortfokozatát, illetve hogy a címképzés nem függ az épület rendeltetésétől, azaz hogy az lakóház, fészer vagy mondjuk présház, írták akkor a belügyi tárca nevében.

Kényszermegoldások okosba'

Mindennek ellenére Magyarországon a lakcímkérdés egyelőre sokakat szürke zónába kényszerít. A Facebook-fórumok tanúsága szerint a helyhatóságok nem feltétlenül segítőkészek, ha az átlagból kilógó ingatlanra próbál valaki bejelentkezni. „Félmegoldásként kamulakcím” – közli velünk sejtelmesen egy érintett, aki a saját elképzelései szerint alakított körülmények között, a természetben él. Egy barátja megengedte, hogy bejelentkezzen hozzá, magyarázza a kreatív utat. Jóval szerencsésebb egy másik ismerősünk, aki főleg jurtában, néha barlangban él, ám papíron van egy lakása, ezzel együtt lakcíme, szóval mindenki boldog, ő is, a hivatalok is. Vagy élhetünk a fizetős lakcímszolgáltatás lehetőségével, amikor havi díjért „lakhatunk” legálisan valahol – ténylegesen meg ahol csak szeretnénk (vagy ahol tudunk), még a postánkat is utánunk küldik, ha arra is előfizetünk.

Más országokban nem nézik azonban ennyire óvodásnak a polgárokat, minden döntésképes felnőttre rábízzák azt, hogy – nyilvánvalóan észszerű keretek között – hol képzeli el az életét.

Svédországban a népesség-nyilvántartásba be lehet jelenteni lakóhelyként egy hajót, amennyiben az alkalmas az állandó lakhatásra, tehát van benne fűtés, víz, alvóhely, valamint szerződéssel hivatalos kikötőhelyhez tartozik. Ekkor a kikötő címe lesz a hivatalos lakcím. Hasonló a helyzet az Egyesült Királyságban és Hollandiában. A londoni csatornákon élők a continuous cruiser státusz jóvoltából helyi szervezet, hajóklub vagy postakezelő címét használják hivatalos lakcímként. Az amszterdami csatornákon állandó lakóhajók sorakoznak, amelyeket az önkormányzat hivatalos ingatlanként regisztrál saját utcanévvel és házszámmal. De ugyan ki nem látott még, akár filmen, amerikai lakókocsiparkot? Ezek teljes infrastruktúrával bírnak, a bérelt parcellákhoz hivatalos postai cím tartozik, a nomádok számára pedig specializált postatovábbító cégek biztosítanak elfogadott címet.

Itthon tehát van még tennivaló. Fénynek tűnhet az alagút végén az egyre divatosabb mobilház, az ezzel gyakran összemosott konténerház vagy a lakókocsi. Valamelyiket lerakjuk egy közműves telekre, miután ezeket így együtt egy lakás árának töredékéből megvásároltuk, és már élhetünk is boldogan. Ám például a Házmentor nevű Facebook-oldalon lelohasztják a korai örömünket. A települések helyi építési szabályzata, a térképes szabályozási terve, az arculati kézikönyve rendelkezik arról – még akkor is, ha ettől dühbe gurulunk –, hogy mit rakhatunk a saját portánkra. Ráadásul ezek a szabályok településenként eltérnek, néhol egyenesen tilalomfákat állítanak, érdemes hát jó előre tájékozódni, mielőtt odaszállíttatjuk álmaink kuckóját. Ezzel, és kihangsúlyozzuk: ez szigorúan csak a saját elméletünk, talán a betelepülők anyagi lehetőségeit igyekeznek egy képzeletbeli léc fölött tartani. Aztán meg, hogy a településkép vagy a lakhatáshoz való jog az erősebb kutya? Vagy mit léphet, aki nomád életre vágyik, és nem óhajt közműveket a portájára, de mégis jogszerűen próbál élni? Jogász legyen a talpán, aki átvágja ezt a gordiuszi csomót.