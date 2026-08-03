A Nobel-díjas biokémikus a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak beszélt a daganatellenes mRNS-kezelések esélyeiről, az első személyre szabott rákvakcinák eredményeiről, az mRNS-technológia hosszú fejlődéséről, valamint arról, miért veszélyes a tudomány és a társadalom között növekvő távolság.
A Covid-19 világjárványt megfékező mRNS alapú gyógyszerfejlesztési technológiát mára más fertőző kórokozók, illetve a rák elleni vakcinák fejlesztésére is kiterjesztették.
A tudományos felfedezése után alig két évvel kapta meg a Nobel-díjat Karikó Katalin, ez pedig nagyon gyors reakció a díjat odaítélő bizottságtól – mondta lapunknak Falus András Széchenyi-díjas magyar immunológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Egyúttal kijelentette, bármennyire is fontos maga a vakcina, ha az emberek nem adatják be maguknak, nem működik.
Áttörést hozhat a melanoma elleni harcban a génbázisú oltóanyag technológia, melynek segítségével kifejlesztették a bőrrák ellen vakcinát. A humán klinikai vizsgálatok már javában zajlanak, az eddigi eredmények biztatóak.
A Covid-vakcina kifejlesztéséért díjak sorát elnyert kutatóbiológus az ünnepség után elmondta, vizsgálják az mRNS-technológia alkalmazhatóságát a daganatos megbetegedések kezelésére is
Ezek a koronavírus elleni oltások ugyanolyan hatékonyan csökkentik a kórházi kezelés és a halálozás kockázatát a várandósoknál, mint a nem várandósoknál.
A Széchenyi-díjas biokémikusnak ez már a sokadik elismerése, amelyet az a koronavírus ellen használt mRNS-vakcinák kifejlesztéséért kapott.
Széchenyi-díjasunknak és kollégáinak a hírvivő RNS megelőzési és terápiás célú fejlesztése terén elért eredményeit világszerte elismeri a tudományos élet.
Kilencven orvos döntött arról Japánban, hogy a magyar tudósnő a legjobbak közt van.
Miután a kísérleti egerek meggyógyultak a daganatos betegségből, már embereken is tesztelheti az első rákellenes mRNS-vakcináját a BioNTech. Eközben a Moderna kétféle szérumot próbálhat ki a HIV-vírus ellen.
A Széchenyi-díjas magyar kutató munkatársával együtt elnyerte a tudomány „Oscarjának” számító Breakthrough-díjat.
Magyarországon sok időst érint, hogy a hagyományos oltóanyagból kaptak két adagot, ezért harmadikként az új fejlesztésűre van szükség.
A hazai szakemberek a városban létrehozott laboratóriumban tanulhatják meg az ilyen típusú oltások előállításának fortélyait.